Revisión técnica vehicular en Guayaquil: ¿A qué dígito le toca matricular en marzo?

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) extendió el plazo para que también se matriculen vehículos con placa finalizada en 1

El chequeo a los vehículos se realiza en los centros del consorcio SGS – Revisiones Técnicas.

En marzo corresponde realizar el trámite de revisión técnica vehicular (RTV), previo a la emisión o renovación de matrícula, a los vehículos cuyo último dígito de placa sea 2 en Guayaquil.

Este trámite es el requisito indispensable no solo para completar el proceso de matriculación sino para garantizar que el vehículo se encuentre en buen estado y garantice la seguridad vial.

Debido a la intervención en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y los problemas en su sistema informático, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) amplió el plazo, en este mes, para el dígito 1.

La RTV es obligatoria para los propietarios de vehículos de uso particular y estatal, diplomáticos y de internación temporal.

Recuerde que hasta el día 20 de cada mes puede realizar un prechequeo gratuito y así detectar posibles anomalías en su auto, moto, tricimoto, taxi, expreso, bus o camión.

El cronograma para la RTV, por último dígito de placa, es el siguiente:

Abril: dígito 3

Mayo 4

Junio 5

Julio 6

Agosto 7

Septiembre 8

Octubre 9 y

Noviembre 10

Diciembre: Rezagados

Proceso para la revisión técnica vehicular en Guayaquil

En la página web de la ATM debe iniciar sesión con su usuario, para escoger el turno de RTVS. Son cinco pasos los que se deben seguir:

Solicitud del servicio Pago según el tarifario de ATM Reserva del turno según disponibilidad Servicio de revisión Evaluación del estado del vehículo

En el sitio web de la ATM se realiza el trámite en cinco pasos para cumplir con la revisión técnica vehicular obligatoria anual. CAPTURA DE PANTALLA

Costos de matriculación vehicular en Guayaquil

Existen hasta cuatro oportunidades para realizar la RTV con diferentes costos. Solamente en el segundo chequeo no se cobra.

Los valores establecidos por la ATM, para 2026, son:

Moto, tricimoto y plataforma: $18,03 (primera y cuarta revisión) y $9,02 (tercera revisión)

Auto liviano particular: $29,87 (primera y cuarta) y $14,94 (tercera revisión)

Vehículos de alquiler y furgonetas de transporte escolar: $20,79 (primera y cuarta revisión) y $10,39 (tercera revisión)

Taxis: $20,79 (primera y cuarta revisión) y $10,39 (tercera revisión)

Buses y camiones de carga mediana: $40,79 (primera y cuarta revisión) y $20,41 (tercera revisión)

Camiones de carga pesada: $48,64 (primera y cuarta revisión) y $24,33 (tercera revisión)

Recuerde que además se paga el impuesto a los vehículos, también conocido como de rodaje.

¿Dónde matricular vehículos en Guayaquil? Horarios de SGS

Sustituir multas de ATM: Cómo funciona y qué sanciones se pueden canjear en Guayaquil Leer más

El trámite de la RTV se hace en las oficinas de SGS en el norte (junto a la troncal de Metrovía, Río Daule), en el sur (avenida 25 de Julio y Cacique Tomalá) y en la vía a Daule.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 07:00 a 18:00, y sábados, de 07:00 a 13:00, según el sitio web de SGS.

Ahí le realizarán la revisión mecánica al vehículo y se actualizarán los datos del propietario, en caso de ser necesario.

Recuerde que mantener el vehículo en buen estado garantiza que habrá menos riesgos de enfrentar un siniestro vial por fallas mecánicas.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!