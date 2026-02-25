El serbio Jezdimir Srdan es sentenciado a 10 años por lavado de activos en Ecuador

El Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado sentenció a 10 años de prisión al ciudadano serbio Jezdimir Srdan por el delito de lavado de activos en Ecuador. La decisión fue reducida a escrito este 25 de febrero de 2026. El fallo se adoptó con el voto de mayoría de los jueces Serrano y Fierro. Así lo informó el Consejo de la Judicatura mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la información difundida, la sentencia se emitió luego de que el Consejo de la Judicatura brindara garantías al tribunal. El organismo señaló que los magistrados habrían recibido amenazas por parte del hoy sentenciado. Tras esas medidas de protección institucional, se formalizó la resolución. El fallo también alcanza a otras personas vinculadas al caso.

La condena no solo establece una pena privativa de libertad. El tribunal resolvió sancionar a cuatro personas naturales dentro del mismo proceso penal. Además, dispuso medidas económicas y corporativas contra varias compañías relacionadas. La decisión incluye multas y confiscación de bienes adquiridos con dinero ilícito.

Disolución de empresas por lavado de activos en Ecuador

Como parte de la sentencia por lavado de activos en Ecuador, los jueces ordenaron la disolución de tres empresas. Estas son Vivo Pro Vobis S.A., Servi Seguridad Serviseg Cía. Ltda. y Boncamarao S.A. La medida implica la terminación legal de sus operaciones. También se determinó la liquidación conforme a la normativa vigente.

El tribunal estableció además una pena accesoria económica. La multa fijada corresponde al triple del monto que habría sido lavado en la estructura investigada. Esta disposición busca afectar directamente el beneficio económico obtenido. A ello se suma la confiscación de todos los bienes adquiridos con dinero ilícito.

En el comunicado se detalla que las garantías otorgadas al tribunal fueron clave para continuar con el proceso. “Una vez que el Consejo de la Judicatura brindó las garantías necesarias al tribunal que habría recibido amenazas del hoy sentenciado, se emitió esta sentencia”, señala el texto oficial. La resolución se adoptó con el voto de mayoría. El documento también ratifica la responsabilidad penal determinada en juicio.

