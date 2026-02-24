Empresas Telconet y Cajamarca se desvinculan de Jan Topic tras impasse con Reimberg

Ambos grupos corporativos emitieron comunicados aclarando que el político ecuatoriano carece de participación en sus firmas

Los Topic han figurado como los empresarios detrás de las empresas Telconet y Cajamarca.

Los grupos empresariales Telconet Latam y Cajamarca Protective Services anunciaron este martes 24 de febrero la desvinculación total del político Jan Topić de sus operaciones administrativas y accionarias; ocurre luego de las recientes declaraciones públicas del excandidato en contra del Ministerio del Interior y su titular, John Reimberg.

RELACIONADAS Telconet se defiende sobre presunto mal manejo de cámaras de vigilancia en Guayaquil

Jan Topic niega compartir casa con Aquiles Álvarez y desafía al ministro Reimberg Leer más

Comunicados emitidos el mismo día

A través de un comunicado oficial, el Grupo Telconet precisó que es una organización estrictamente apolítica y no respalda las opiniones personales emitidas por terceros. La firma de telecomunicaciones fue categórica al asegurar que el político no mantiene ninguna participación accionaria, ni directa ni indirecta, en el holding empresarial ni en los registros de las entidades oficiales correspondientes.

En una línea de acción similar operó la firma de seguridad privada fundada por el propio excandidato. Cajamarca Protective Services informó mediante un documento difundido en sus canales oficiales que el economista ha concluido definitivamente su vínculo laboral dentro del grupo.

La compañía aprovechó la misiva para agradecer los aportes iniciales de su fundador en la etapa de consolidación, pero ratificó que continuará operando con total normalidad bajo su actual estructura corporativa y garantizando la excelencia en el servicio a sus clientes.

El distanciamiento corporativo ocurre en un momento de alta tensión entre el Ejecutivo y las empresas proveedoras de servicios tecnológicos de seguridad.

El plan de Jan Topic para Durán: ¿Qué propone? Leer más

Ante el riesgo de posibles retaliaciones o investigaciones derivadas del conflicto político, Telconet instó a las autoridades de control a comprobar la idoneidad y transparencia de sus sistemas de videovigilancia. La corporación argumentó que sus servicios operan bajo estrictos parámetros técnicos y han sido destacados a nivel internacional en foros como el GTC de Nvidia.

El pronunciamiento de Telconet Latam concluyó reiterando a las entidades competentes su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y el cumplimiento estricto del marco legal vigente en el país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!