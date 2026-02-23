Jan Topic niega compartir casa con Aquiles Álvarez y desafía al ministro Reimberg

Dijo “estimar” al alcalde detenido, pero calificó de mentiras las declaraciones del ministro y le lanzó una advertencia

Jan Topic, excandidato presidencial, desmintió públicamente este 23 de febrero las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, sobre un supuesto vínculo domiciliario con el alcalde detenido de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El empresario además otorgó un plazo de 24 horas al funcionario estatal para presentar pruebas formales de sus acusaciones o, advirtió, revelará irregularidades operativas en la ejecución del plan de seguridad gubernamental (Plan Fénix).

Topic vuelve a dar declaraciones

El pronunciamiento surge tras una publicación anterior de Topic, reaccionando a la intervención policial en las instalaciones de Segura EP y las afirmaciones de Reimberg sobre una supuesta convivencia en la playa entre Topic y Álvarez, este último detenido por el denominado Caso Goleada. Topic calificó las aseveraciones como una mentira absurda y cuestionó la capacidad de la inteligencia estatal para rastrear el narcotráfico si desconoce información pública básica sobre su lugar de residencia.

Sí lo estima a Aquiles Álvarez

El exaspirante a Carondelet, que públicamente ha manifestado su intención de liderar la Alcaldía de Durán, confirmó su aprecio personal por el burgomaestre guayaquileño, pero aclaró que en sus 42 años de residencia en el país nunca ha compartido un inmueble con él. En su intervención, Topic también opinó sobre una disparidad en el trato judicial del Estado frente a denuncias similares a la de Álvarez.

La controversia territorial y de competencias se extiende a la administración de cantones vecinos. Topic advirtió sobre los análisis de la Policía Nacional para intervenir el Consejo Municipal de Seguridad de Durán, delineando un presunto patrón de toma de control institucional por parte del centralismo.

Ante las acusaciones de Reimberg sobre un "negociado" en dicho cantón ferroviario, el excandidato exigió la presentación inmediata de la denuncia formal ante la Fiscalía o documentos técnicos que sustenten la aseveración ministerial.

Una advertencia de plazo de 24 horas

"¿Cómo espera el ministro del Interior poder desarticular las más de mil toneladas de cocaína que entran todos los años al Ecuador, si ni siquiera puede establecer dónde vivo yo?", cuestionó Topic, refiriéndose a lo que él considera deficiencias de la cartera de Estado.

La disputa política escalará este 24 de febrero, fecha límite impuesta para que el Gobierno sustancie sus declaraciones, caso contrario, el empresario advirtió de "desenmascarar la mentira" sobre la efectividad del Plan Fénix.

Se firmó un acuerdo entre Segura EP y el Ministro del Interior. Cortesía