Complejo Judicial - Caso Goleada
Aquiles Alvarez, el alcalde de Guayaquil, y otras diez personas personas siguen la audiencia.Cortesía

Prisión preventiva de Aquiles Álvarez entra a revisión en la sala penal de Pichincha

La apelación será revisada por los jueces Silvana Velasco (ponente), Byron Uzcátegui y Wiler Choez 

La apelación a la prisión preventiva dictada contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ya fue recibida en segunda instancia y quedó radicada en la Sala Especializada Penal conformada por los jueces Silvana Velasco Velasco (ponente), Byron Uzcátegui Arregui y Wiler Choez Avilés. 

Según la providencia, el proceso fue recibido en Quito este lunes 23 de febrero de 2026. La causa es impulsada por la Fiscalía General del Estado es por una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Un caso que no solo involucra a Álvarez, sino también a otras 10 personas: César Emilio Bravo Ibáñez, quien sería cooperador de Fiscalía, Pedro Juan Hidalgo Elinan, Gastón Aparicio Loy Correa, Ricardo Fabio Bruzzone Puig, Carlos Andrés Asanza Colmont, David Andrés Álvarez Kronfle, Antonio José Álvarez Henríquez, Fernando Patricio Peñaherrera Venegas, Pablo Ricardo Pita Rendón y Xavier Mario Álvarez Henríquez.

En la providencia se detalla que se anexaron 13 cuerpos remitidos por la Unidad Anticorrupción, que suman 1.275 fojas, además de un CD original que correspondería a la audiencia de formulación de cargos. 

El acta recién fue publicadaeste 23 de febrero, 13 días después, por el juez instrucción Jairo García, quien además no permitió que la prensa escuchara la audiencia.

El siguiente paso es que el tribunal señale fecha y hora para la audiencia

Álvarez guarda prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, luego de que García dictara la medida cautelar en su contra dentro del denominado caso Goleada. El magistrado recomendó la cárcel 4 de Quito, donde están detenidos Santiago Díaz, Wilman Terán, Daniel Salcedo y Geovanny Lopez, preso por la muerte de la cantante Sharon la Hechicera, pero el SNAI lo trasladó a Cotopaxi. Su defensa busca que la Sala revoque esta decisión y disponga su libertad o la aplicación de alternativas.

Con la radicación del proceso en segunda instancia, la Sala deberá señalar fecha y hora para la audiencia de apelación, en la que se revisará la legalidad y necesidad de la prisión preventiva impuesta al alcalde.

