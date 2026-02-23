Aquiles Álvarez reaparece en redes sociales y habla de la seguridad en Guayaquil

El alcalde de Guayaquil se mantiene en prisión preventiva por el caso Goleada, pero se refirió a la situación de la ciudad

Aquiles Álvarez no ha brindado declaraciones oficiales desde que fue aprehendido.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a pronunciarse en redes sociales pese a encontrarse en prisión preventiva. Tras más de una semana sin publicaciones, el burgomaestre difundió un segundo mensaje, esta vez centrado en la seguridad de la ciudad.

La reaparición se produce un día después de que Álvarez compartiera un video en el que se refería a la gestión desarrollada por el Municipio bajo su administración. En esta ocasión, el mensaje abordó directamente el tema de la seguridad, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

¿Qué dijo Aquiles Álvarez en su nueva publicación?

El alcalde hizo referencia a un video difundido el pasado 15 de marzo desde la cuenta de X @aquilismo, en el que se detallaban las acciones de colaboración emprendidas por el Municipio de Guayaquil en apoyo al Gobierno Nacional en materia de seguridad.

En ese material audiovisual, Álvarez enumeraba medidas adoptadas por la administración local y exhortaba a la unidad entre las autoridades estatales frente a la crisis que enfrenta la ciudad.

Ocho días después de aquella publicación, desde la cuenta personal del alcalde se difundió el siguiente mensaje: “Lo mismo pudieron haber hecho desde el inicio, sin cálculos políticos de por medio. Fueron ellos quienes centralizaron la seguridad y quienes afectaron los tiempos de respuesta".

La declaración ha generado interrogantes entre ciudadanos y actores políticos, considerando que, de acuerdo con el dictamen del juez competente, Álvarez cumple prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en el denominado caso Goleada.

EXPRESO solicitó información oficial al Municipio de Guayaquil para conocer detalles sobre las recientes publicaciones realizadas desde las cuentas vinculadas al alcalde; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Lo mismo pudieron haber hecho desde el inicio, sin cálculos políticos de por medio.



Fueron ellos quienes centralizaron la seguridad y quienes afectaron los tiempos de respuesta.



Hoy, finalmente, atienden un pedido que esta Alcaldía ha sostenido desde siempre: trabajar de… https://t.co/UXcn9GKOYF — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) February 23, 2026

Caso Goleada: ¿En qué tipo de celda está Aquiles Álvarez?

En el marco del denominado Caso Goleada, un informe oficial del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) señala que Aquiles Álvarez cumplió la orden de prisión preventiva en una celda de la cárcel de Cotopaxi equipada con cámaras de videovigilancia, bajo monitoreo permanente.

Sin embargo, un oficio posterior precisa que el alcalde de Guayaquil fue trasladado de forma temporal a otra celda que no contaba con dispositivos de grabación. Según el documento, el cambio obedeció exclusivamente al procedimiento de retiro del grillete electrónico

El informe, fechado el 11 de febrero de 2026 y titulado “Informe de Novedades del Dispositivo de Vigilancia Electrónico No. SNAI-DPNPLDVER-2026-001”, describe las actuaciones ejecutadas en cumplimiento de la disposición judicial emitida dentro del proceso 17U05202600018.

Una marcha a favor de Álvarez salió a las calles de Guayaquil

