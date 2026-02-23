Las redes sociales de Aquiles Álvarez se reactivaron con un video: esto se sabe

Alcalde de Guayaquil sorprende al publicar un video desde su cuentas mientras cumple prisión preventiva por el caso Goleada

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, actualmente en prisión preventiva por su vinculación al caso Goleada, sorprendió a la ciudadanía al publicar un extenso video desde su cuenta oficial de X. La publicación llamó la atención no solo por el contenido, sino también por el hecho de que Álvarez sigue recluido, lo que ha generado dudas sobre cómo y por qué el mensaje llegó a difundirse.

En su cuenta, el mensaje que acompañó el video hizo énfasis en lo que llamó “persecución”. “Mientras otros usan el Estado para perseguir, nosotros usamos el municipio para servir. La ciudad está viva. Este 2026 el camino continúa. Guayaquil puede más y merece más. Esta es nuestra casa grande, La casa de todos”, publicó junto al video de 14 minutos.

EXPRESO solicitó al Municipio información sobre los motivos detrás de la publicación y si el video fue programado para aparecer automáticamente en redes, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió respuesta oficial.

Mientras otros usan el Estado para PERSEGUIR, nosotros usamos el municipio para SERVIR.



La ciudad esta VIVA. Este 2026 el camino continúa. Guayaquil puede más y merece más.



Esta es nuestra casa grande, LA CASA DE TODOS. pic.twitter.com/qv4PtzIXYq — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) February 23, 2026

Partido Social Cristiano buscará reconquistar Guayaquil Leer más

Álvarez critica al gobierno central

En varias partes del video, Álvarez se refirió al gobierno central y a lo que calificó como una lógica de confrontación política. Aseguró que su gestión ha tenido que enfrentar un país en el que “el gobierno central ha preferido mirar más a la política que a la gestión”, y agregó que, en lugar de trabajar coordinadamente con los gobiernos locales, se ha impuesto “una lógica de confrontación y persecución política”.

Álvarez también reconoció el impacto que estas tensiones políticas tuvieron sobre su gestión y sobre él personalmente: “Y por supuesto que Guayaquil lo ha sentido, y obviamente yo también, pero aquí seguimos trabajando sin agachar la cabeza", señaló.

Defensa de la gestión frente a ataques políticos





Álvarez, quien se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi, no solo criticó al gobierno central, sino que enfatizó la diferencia entre su administración y las actitudes políticas que, según él, priorizan el conflicto sobre la acción. “Mientras algunos prefieren el ataque político, aquí preferimos el trabajo diario y silencioso”, afirmó, haciendo énfasis en que la Alcaldía ha apostado por resultados en lugar de confrontaciones públicas. Según Álvarez, esta postura ha permitido reactivar obras y servicios esenciales para la ciudadanía, incluso en medio de un contexto adverso.

(Le puede interesar leer: La Alcaldía de Aquiles se desmorona: funcionarios que han salido desde su detención)

El alcalde insistió en la resiliencia de su gestión frente a las críticas: “La persecución política no detiene una ciudad que decidió levantarse. Nos han atacado, nos han querido desacreditar, pero nunca han podido decir que no trabajamos ni tampoco que hemos robado", mencionó.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está detenido en la cárcel de Cotopaxi, a donde fue trasladado para que cumpla la prisión preventiva por el caso Goleada. Foto: Gloria Taco/ EXPRESO

Obras, salud e inclusión social: el balance del alcalde

En el video, Álvarez hizo un repaso de los logros alcanzados desde que asumió la Alcaldía en 2023, insistiendo en que muchos proyectos se ejecutaron pese a obstáculos administrativos y políticos. Comenzó recordando que, al llegar al Municipio, encontró una institución “bonita en redes, pero parada en la práctica”, con maquinaria y vehículos municipales obsoletos, obras paralizadas y planillas impagas por 76 millones de dólares.

Destacó que, desde entonces, la flota municipal ha sido parcialmente renovada y se proyecta alcanzar el 100% de renovación en 2026. Entre las obras emblemáticas mencionó la Cuarta Troncal de la Metrovía, que hoy según datos oficiales moviliza a más de 120.000 personas, y la reactivación de mercados municipales en distintas zonas, incluyendo Los Vergeles, San Gregorio y Chongón.

John Reimberg: “El Estado no va a ceder Guayaquil al crimen organizado” Leer más

Álvarez subrayó que todas estas acciones se hicieron “sin shows, sin cadenas ni propaganda nacional”, buscando soluciones reales y eficiencia administrativa, en contraste con lo que calificó como ataques políticos desde instancias externas.

Álvarez denunció irregularidades administrativas heredadas

La atención en salud también fue un eje central del mensaje. Según el alcalde, la red municipal pasó de 1.500 a más de 3.300 atenciones diarias. El Hospital Bicentenario, que en 2023 atendía 80 pacientes diarios, ahora recibe cerca de 800 consultas gracias a incremento de personal, medicinas y equipamiento.

Álvarez denunció irregularidades administrativas heredadas de la gestión anterior, como la entrega de medicinas sin trazabilidad formal, que generó deudas por cerca de 840.000 dólares. También destacó que la inversión en salud ahora se destina al 100% a atención médica, y no a distribución de víveres con fines electorales, como se hacía anteriormente.

Además, la administración municipal amplió la cobertura territorial de los servicios de salud con nuevas unidades, dispensarios y clínicas móviles, beneficiando a sectores urbanos, rurales e insulares, así como a personas con discapacidad, a quienes se atiende de manera semanal.

"Daniel Noboa odia a Guayaquil”: concejal afirma que se intenta destruir la ciudad Leer más

Álvarez resaltó el avance en infraestructura urbana y vial: repavimentación de más de 1.300 kilómetros de vías, intervenciones estratégicas en la pista del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo y soluciones en avenidas claves de la ciudad. En seguridad, mencionó la creación de Segura EP, el aumento de cámaras con inteligencia artificial de 16.000 a 34.000 y la duplicación de agentes de control municipal.

Afirmó que estas acciones buscan construir seguridad con presencia, prevención y participación ciudadana, y destacó que la ciudad se mantiene activa pese a lo que calificó como “persecución política” desde instancias externas.

Caso Goleada: ¿Álvarez permanece en una celda bajo vigilancia constante?



Un informe oficial del SNAI confirma que Aquiles Álvarez permanecía en una celda equipada con cámaras de videovigilancia dentro de la cárcel de Cotopaxi, en cumplimiento de la orden de prisión preventiva dictada en el Caso Goleada. No obstante, un oficio posterior detalla que el alcalde de Guayaquil fue trasladado de manera temporal a otra celda sin dispositivos de grabación, únicamente para proceder al retiro del grillete electrónico que portaba.

(Le puede interesar leer: "Guayaquil jamás tolerará ser irrespetada": El PSC sale en defensa del Municipio)

El documento, fechado el 11 de febrero de 2026 y titulado “Informe de Novedades del Dispositivo de Vigilancia Electrónico No. SNAI-DPNPLDVER-2026-001”, detalla el procedimiento realizado tras la disposición judicial dentro del proceso 17U05202600018.

Esta situación cobra importancia luego de que en redes sociales circularan versiones sobre una supuesta alerta de atentado contra el alcalde de Guayaquil en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1, en Latacunga. Esa información fue desmentida tanto por el SNAI como por su abogado defensor, quienes señalaron que no existió ningún ataque ni incidente de seguridad.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!