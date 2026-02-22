John Reimberg: “El Estado no va a ceder Guayaquil al crimen organizado”

Según el ministro del Interior, "hasta que Guayaquil pierda el miedo", la Policía Nacional tendrá el control de la seguridad

Hace una semana, el Gobierno intervino operativamente Segura EP por presuntos incumplimientos en el manejo de la información.

“El Estado no va a ceder la ciudad al crimen organizado”, afirmó la noche de este 21 de febrero el ministro del Interior, John Reimberg Oviedo, durante una entrevista con Carlos Vera en el programa Veraz. La declaración surge en el marco de la reciente intervención a Segura EP, la empresa encargada del sistema de monitoreo y seguridad de la ciudad, luego de que, según el ministro, se detectara que información sensible sobre las cámaras de vigilancia estaba bajo control de un proveedor privado.

Tres incendios y la alerta del Ministerio

Cinco años de vigilancia y patrullaje en Guayaquil: ¿en qué consiste el convenio? Leer más

Durante la entrevista, Reimberg recordó que en los últimos días se registraron tres incendios en distintos puntos de la ciudad, hechos que no consideró fortuitos.

“Tres incendios no son casualidad. Yo no hablo por hablar y lo que estaba coincidiendo ya empezó a verse mal. Y es que justo después de que hay un alcalde preso, comienza a haber un intento de caos. Eso es algo que jamás lo íbamos a permitir y que hemos logrado que no continúe”, aseguró.

(Le puede interesar leer: ¿Fiscalía investigará a Segura-EP por filtración de imágenes de cámaras de seguridad?)

El ministro hizo énfasis en que la preocupación principal del Ministerio surgió tras el incendio en el Parque Samanes, donde las cámaras de seguridad no estaban operativas, lo que podría haber facilitado la acción de grupos criminales.

“Yo no podía permitir que así como pasó el incendio en el Parque Samanes se nos apaguen las cámaras”, dijo, subrayando que cada cámara, operador y sistema de alerta deben estar activos en todo momento para detectar extorsionadores, sicarios y estructuras criminales que siembran terror en la ciudad.

Intervención a Segura EP: control estatal sobre la información

La intervención a Segura EP, antes conocida como Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, busca asegurar que la operación y la información de las cámaras estén bajo control del Estado, evitando que terceros privados manipulen datos sensibles.

Según Reimberg, la empresa había incumplido el acuerdo ministerial que establece que el centro de almacenamiento de información debe permanecer dentro de la institución y no bajo terceros privados. En este caso, los datos estaban bajo control de Telconet, situación que el ministro calificó como un riesgo para la seguridad ciudadana.

“Hoy los recursos logísticos, tecnológicos y de monitoreo de Segura EP pasan a integrarse al Sistema Nacional de Seguridad, para operar bajo coordinación directa del Ministerio del Interior y la Policía Nacional”, explicó. La medida, agregó, se mantendrá “hasta que la ciudadanía de Guayaquil pueda vivir sin miedo”.

El ministro enfatizó que la intervención no busca confrontar al municipio ni despojar recursos a la ciudad, sino proteger a los ciudadanos y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia.

“No hemos venido a confrontar al municipio. Hemos venido a proteger a quienes viven en Guayaquil”, reiteró.

El humo invadió varias cuadras de la zona del incendio en el edificio Multicomercio, en el centro de Guayaquil, la tarde del miércoles 11 de febrero. Carlos Klínger

Reimberg hizo énfasis en que la Policía Nacional debe tener control total sobre la información de las cámaras, para evitar filtraciones o manipulaciones que beneficien a grupos criminales. Según el ministro, esto permitirá actuar de manera preventiva y rápida frente a extorsiones, sicariato y microtráfico, garantizando la seguridad de la ciudad.

"Daniel Noboa odia a Guayaquil”: concejal afirma que se intenta destruir la ciudad Leer más

En los días posteriores a la intervención, Reimberg aseguró que ya se han identificado y detenido personas vinculadas a delitos de sicariato, extorsión y microtráfico, gracias al control directo sobre las cámaras y al análisis de la información que antes estaba almacenada de forma externa.

“Hasta que esta ciudad pierda el miedo, la Policía Nacional tendrá el control”, aseguró. El objetivo es que la ciudadanía recupere la confianza y pueda transitar sin temor, mientras el Estado refuerza su presencia en todos los sectores estratégicos de la ciudad.

Reimberg subrayó que la Policía Nacional debe tener control total sobre la información de las cámaras para evitar filtraciones o manipulaciones que beneficien a grupos criminales. Esto, aseguró, permitirá actuar de manera preventiva y rápida frente a extorsiones, sicariato y microtráfico, reforzando la seguridad de la ciudad.

En los días posteriores a la intervención, el ministro indicó que ya se han identificado y detenido personas vinculadas a estos delitos gracias al control directo sobre las cámaras y al análisis de la información que antes estaba almacenada de forma externa.

“Hasta que esta ciudad pierda el miedo, la Policía Nacional tendrá el control”, afirmó. Reimberg insistió en que el objetivo es que la ciudadanía recupere la confianza y pueda transitar sin temor, mientras el Estado refuerza su presencia en sectores estratégicos de Guayaquil.

Álex Anchundia, gerente de Segura EP y Jonh Reimberg, ministro del Interior, el día que firmaron el convenio de seguridad. Cortesía

El ministro recordó que esta acción se enmarca en su primer año de gestión, con un enfoque en coordinar operaciones en tiempo real y evitar que decisiones burocráticas o filtraciones privadas pongan en riesgo la seguridad de los guayaquileños.

¿Fiscalía investigará a Segura-EP por filtración de imágenes de cámaras de seguridad? Leer más

“El Estado no va a ceder la ciudad al crimen organizado”, concluyó, asegurando que todas las medidas buscan recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar que la violencia no determine la vida en Guayaquil.

"Yo lo he dicho varias veces, aquí dejaron crecer la criminalidad por varios años. Hemos venido atacando... Y aquí tuvo que ver todo aquello que permitió que eso crezca. Ese Gobierno que estuvo 10 años en el país, lo que vino después de eso Gobierno (...). Y con respecto a Guayaquil, solo hago énfasis en por qué la lucha de que la Policía Nacional no tenga el control y en que quieran dirigirnos respecto a lo que queremos ver y qué no. Por qué ese afán en querer ocultarnos información y no querer abrirnos las puertas para hacer las investigaciones que queremos hacer", agregó al referirse a las trabas que en su momento le puso Segura EP.

(Le puede interesar leer: Durán sigue inundada un día después de la fuerte lluvia)

Ahora, dijo, tienen ya acceso y están a cargo del manejo de la operatividad de Segura EP.

Interior y Segura EP firman acuerdo para integrar sistemas de seguridad en Guayaquil



Como publicó EXPRESO el pasado 21 de febrero, El Ministerio del Interior y la Empresa Pública Municipal de Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) suscribieron el 20 el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con vigencia de cinco años. El instrumento plantea, como aseguró luego en le entrevista Reimberg, integrar capacidades tecnológicas y operativas en un frente de gestión estratégico para el seguimiento y control de la seguridad en la ciudad.

Según el documento, el acuerdo se orienta a fortalecer el sistema de videovigilancia, optimizar el control del espacio público y mejorar la coordinación en territorio. Entre los componentes anunciados constan:

Monitoreo en tiempo real: integración de plataformas y herramientas para ampliar la cobertura operativa y la capacidad de respuesta.

Intercambio de información estratégica: establecimiento de canales y protocolos para anticipar amenazas y apoyar la toma de decisiones.

Articulación con la Policía Nacional: acciones conjuntas bajo la rectoría del Ministerio del Interior para una respuesta inmediata y efectiva.

Optimización de recursos: criterios de eficiencia para el uso de cámaras, centros de monitoreo y operadores, con metas de desempeño.

Indicadores de productividad: desarrollo de métricas compartidas que permitan evaluar el trabajo coordinado y los resultados.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!