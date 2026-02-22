Juez Fierro se excusa de integrar el tribunal del caso Triple A por su disciplinario

En el caso Triple A se procesa al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ahora preso por el caso Goleada

El juez Christian Fierro condenó, junto con Carlos Alarcón, a Jezdimir Srdan y fue suspendido por la Judicatura. Fue testigo en el juicio político a Mario Godoy.

El juez Christian Alex Fierro Fierro, ponente del Tribunal Penal Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, presentó formalmente su excusa para apartarse del caso Triple A, que tiene entre los 21 procesados a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, hoy preso por el caso goleada.

Fierro informó a sus colegas del tribunal, la jueza Gabriela Lara y el juez Carlos Serrano Lucero que, aunque la suspensión preventiva en su contra fue revocada mediante resolución del 19 de febrero de 2026 y se emitió la respectiva acción de personal que lo reincorpora al cargo, mantiene vigente un proceso administrativo disciplinario.

La queja del fiscal Carlos Alarcón que se tramitó en 48 horas

El sumario administrativo se originó el 2 de diciembre de 2025, cuando el entonces fiscal Carlos Alarcón, a cargo de la Fiscalía General del Estado por decisión del Consejo de la Judicaura, presentó una queja disciplinaria en su contra por una presunta demora en el agendamiento de la audiencia de juicio del caso Triple A.

48 horas des´pués de la denuncia, el pleno de la Judicatura dispuso su suspensión preventiva por tres meses, medida que posteriormente fue dejada sin efecto porque la Judicatura tenía 90 días para resolver su caso: declararlo inocente o sancionarlo, pero no lo hizo y este ya se caducaba. Entonces, el organismo levantó la suspensión, pero mantiene en trámite el proceso disciplinario.

Esta denuncia de Alarcón contra Fierro llegó despúes de que este, junto con el juez Carlos Serrano, sentenciaran a 11 años de cárcel por lavado de activos al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, por quien el entonces director de la Judicatura de Pichincha habría presionado al juez Serrano, para que lo declare inocente, lo que implicaba devolverle 11 millones de dólares al extranjero.

Argumento del juez sobre su imparcialidad

En su escrito, el juez invocó el artículo 76 de la Constitución, que garantiza el derecho a ser juzgado por una autoridad independiente e imparcial, así como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

También citó jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a la necesidad de que los juzgadores no tengan intereses subjetivos ni conflictos que puedan afectar su objetividad. Fierro sostuvo su decisión busca prevenir eventuales nulidades y evitar cuestionamientos sobre la legitimidad del tribunal, considerando que la imparcialidad debe apreciarse también desde la perspectiva externa, es decir, desde la percepción de un observador razonable.

Finalmente, solicitó que se active el trámite correspondiente conforme al Código Orgánico General de Procesos (COGEP), esto es que se sortee un nuevo juez para que lo reemplace. Otra de los integrantes de este tribunal es Gabriela Lara, jueza investigada en el caso Fachada y que también tiene un sumario disciplinario en trámite.

Para que se haga efectiva la salida del juez de esta causa, los otros dos integrantes del tribunal deben analizar sus argumentos y aceptar o no la petición.

