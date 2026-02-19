Expreso
  Política

MARIO GODOY JUDICATURA CORTE NACIONAL
Mario Godoy fue censurado y destituido del Consejo de la Judicatura con 148 votos en la Asamblea Nacional.ARCHIVO: CONSEJO DE LA JUDICATURA

Carlos Serrano asegura que los jueces "ya no estarán solos" tras destitución de Godoy

Mario Godoy fue censurado y destituido por "manifiesta inoperancia" como presidente del Consejo de la Judicatura

El juez anticorrupción Carlos Serrano se pronunció tras la censura y destitución de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. En sus redes sociales, Serrano aseguró que la salida de Godoy es una muestra de que los jueces que denuncien actos de corrupción "ya no estarán solos" y que existe un gremio de abogados y sociedad civil más exigente con sus autoridades.

Carlos Serrano recuerda el origen del juicio político

A través de su cuenta de X, el magistrado Serrano recordó cómo se originó todo: "El 17 de diciembre de 2025, mi historia salió a la luz a través de la columna de Felipe Rodríguez, titulada “Los valientes están solos”, en alusión a la obra en la que Roberto Saviano reconstruye el asesinato del juez Giovanni Falcone, en medio del abandono que suele rodear a quienes enfrentan al crimen organizado".

En el segundo párrafo de la columna de Rodríguez, recuera Serrano en su publicación, se planteó  una pregunta que no fue una coincidencia: ¿Siguen solos los valientes? "No era una interrogante retórica; era una provocación dirigida a la conciencia institucional y social del país. La respuesta solo podía darla el tiempo", acotó el magistrado.

"Ya no estarán solos": el mensaje de Serrano a los jueces

Según el juez Carlos Serrano, más de dos meses después de que se conozca su historia y las presiones por su trabajo, dice tener la certeza de que "los jueces que decidan denunciar presiones y la falta de protección ya no estarán solos" porque contarán con el "respaldo de abogados y jueces honestos, de los representantes de sus gremios, de los académicos, de destacados actores sociales, de los periodistas libres y responsables; y, en general, de una sociedad civil vigilante que los acompañará y exigirá que las autoridades obligadas a velar por la libertad y la seguridad de quienes juzgan cumplan, sin excusas, su deber".

