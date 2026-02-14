¿Por qué Aquiles Álvarez no está en la cárcel 4 de Quito?

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se encuentra con prisión preventiva por el denominado caso Goleada. En la audiencia de formulación de cargos, el juez Jairo García sugirió que el funcionario sea recluido en la conocida Cárcel 4, en Quito. Sin embargo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad adscrita al Ministerio del Interior, dispuso su traslado a la cárcel de Cotopaxi, donde actualmente permanece.

La Cárcel 4 es una pequeña casa, con capacidad para unos 50 internos, creada originalmente para la reclusión de policías. No obstante, por sus condiciones de seguridad y por no registrar amotinamientos ni masacres, con el tiempo también ha sido utilizada para encarcelar a altas autoridades, incluidos exministros y exfuncionarios judiciales.

Su fama de ser una prisión más confortable se reforzó tras la difusión de chats del fallecido narcotraficante Leandro Norero con Daniel Salcedo, en los que se mencionaban supuestos privilegios, como la posibilidad de pedir comida, pizza, pollo, hamburguesas o comida china, al centro comercial ubicado al frente del recinto. En ese lugar, por ejemplo, estuvo recluido en2020 Jacobo Bucaram, quien incluso contó con un colchón ortopédico.

La seguridad y las comodidades de la Cárcel 4 la convirtieron en un destino apetecido. En los casos Metástasis, Plaga y Purga quedó de manifiesto que algunos privados de libertad habrían pagado a jueces corruptos para obtener órdenes de traslado hacia esa mini prisión.

Aunque el juez sugirió su traslado a la Cárcel 4, el SNAI decidió enviar a Aquiles Álvarez a Latacunga. Collage Expreso

Expareja de Sharon la Hechicera y hermano del dueño de La Data

En la Cárcel 4 la mayoría de internos son policías. Sin embargo, también hay civiles. Entre ellos está Geovanny López Tello, ex pareja de la cantante Sharon la Hechicera preso por su muerte, y hermano de Cristhian Manuel López Tello, propietario de la agencia de publicidad La Data, dedicada a difundir contenidos favorables al gobierno del presidente Daniel Noboa.

Wilman Terán, ahora acusa al correísmo

También estuvo recluido allí Wilman Terán, exjuez de la Corte Nacional de Justicia y expresidente del Consejo de la Judicatura, procesado por delincuencia organizada y otros delitos de corrupción judicial, quien recientemente pasó a colaborar con la Fiscalía. "No me puedo pronunciar porque es secreta la cooperación judicial", dijo el fiscal Carlos Alarcón, encargado de la Fiscalía General. Tiene tres sentencias de 9 años y 4 meses por el caso Metástasis, la misma por obstrucción a la justicia y de seis años en el caso Pantalla.

Santiago Díaz, el preso con más beneficios

Otro interno es Santiago Díaz, a la espera de juicio por una presunta violación a una menor. Una investigación de Ecuavisa reveló que era trasladado con frecuencia a un centro médico en Conocoto, donde su director era un familiar suyo. Allí permanecía varias horas e incluso recibía visitas de su esposa. Su nombre también apareció en el denominado Caso Caja Chica, relacionado con presunto financiamiento irregular y lavado de activos vinculado a la Revolución Ciudadana.

El SNAI no ha querido, pese a los solicitudes diarias de periodistas, explicar por qué Díaz recibía esos beneficios, que no tienen otros presos, pues en el centro médico hasta se paseaba sin esposas, y si estos se relaciones a su cooperación con la Fiscalía para acusar a l´íderes del corresímo.

Daniel Salcedo, cooperador en el caso Villavicencio

También permanece allí Daniel Salcedo, quien actúa como colaborador de la Fiscalía en la investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. En sus versiones, además, ha señalado al alcalde Aquiles Álvarez, a quien ha endilgado presuntos actos de corrupción en el área hospitalaria, relacionados con la venta de insumos con sobreprecio durante la pandemia. No obstante, esas acusaciones no han derivado hasta el momento en el inicio de una investigación formal en su contra, pero sí se usaron en una campaña en redes sociales y en videos publiciario.

En este contexto, surge la pregunta: si la Cárcel 4 ha sido el destino de policías, exautoridades y colaboradores eficaces, ¿por qué Aquiles Álvarez no fue enviado allí pese a la sugerencia judicial? La decisión final sobre el lugar de reclusión, según la normativa penitenciaria, corresponde al SNAI, que en este caso optó por el traslado a Latacunga y que no ha dado información sobre su decisión. Sin embargo, una de los criterios que se toma en cuenta es qué presos ya están en el centro.

