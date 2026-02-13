Quito: Contraloría ordena control por marcha de Aquiles Álvarez

La Contraloría dispuso auditorías internas tras la marcha en respaldo al alcalde de Guayaquil. ¿Habrá sanciones?

La Contraloría General del Estado dispuso el control de asistencia de funcionarios públicos tras la marcha convocada en respaldo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, realizada el 12 de febrero de 2026.

La decisión fue comunicada mediante un documento suscrito por la subcontralora general, Gabriela Sulca, el mismo día en que se desarrolló la concentración organizada por el Municipio de Guayaquil. En la jornada participaron concejales, ciudadanos y servidores públicos.

¿Qué dispuso la Contraloría?

En el oficio, la entidad recordó que, según el artículo 211 de la Constitución de la República, la Contraloría es el organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y del cumplimiento de los objetivos institucionales.

La disposición establece que las unidades de auditoría interna verifiquen la asistencia de funcionarios públicos en coordinación con las respectivas áreas de talento humano.

El control fue delegado a:

La unidad de auditoría interna del Municipio de Quito.

La unidad de auditoría del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha.

Personal asignado en el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador.

El documento señala que, una vez realizados los controles, las novedades encontradas serán remitidas a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Autónomos Descentralizados.

La marcha se desarrolló en respaldo al alcalde Aquiles Álvarez, en medio de una coyuntura política que ha generado reacciones en distintos sectores.

Diferentes personas se concentraron la tarde de este jueves 12 de octubre en la avenida 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil, para respaldar a Álvarez, quien enfrenta un proceso judicial en el denominado caso Goleada y cumple prisión preventiva en la cárcel de Latacunga.

La movilización fue encabezada por concejales y funcionarios municipales, además de colectivos ciudadanos que recorrieron de forma pacífica una de las principales arterias del centro. Con pancartas, banderas y consignas, los asistentes manifestaron su rechazo a la decisión judicial y reiteraron su apoyo a la gestión del alcalde.

