Cierre en la avenida Malecón de Guayaquil por acto en apoyo a Aquiles Álvarez

Un tramo de la avenida Simón Bolívar, conocida como Malecón, en Guayaquil, permanece cerrado al tránsito vehicular este jueves 12 de febrero, debido a la instalación de una tarima donde se reproduce un audio del alcalde Aquiles Álvarez, quien se encuentra detenido en el denominado caso Goleada.

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) informó a través de sus redes sociales que se mantienen cierres temporales en el sector por actividades en desarrollo.

Según el reporte oficial de la ATM, los cierres se ejecutan en las siguientes intersecciones:

Av. Malecón Simón Bolívar y Sucre

Pichincha y 10 de Agosto

“Agentes de la #ATM continúan en el lugar regulando el tránsito. Conduce con precaución y respeta la señalización”, comunicó la entidad.

Hasta el mediodía, las actividades en el sector continúan desarrollándose con normalidad, bajo control de los agentes de tránsito y del cuerpo de agentes municipales.

Convocatoria en Guayaquil en respaldo al alcalde

El cierre ocurre luego de que la concejala Emily Vera realizara una convocatoria en apoyo al alcalde de Guayaquil, el miércoles 11 en sesión de Concejo, quien permanece detenido tras las investigaciones relacionadas con el caso Goleada.

La situación generó reacciones dentro del Concejo Cantonal. La concejala Ana Choez, a través de su cuenta en X, publicó un mensaje en el que marcó distancia frente a la movilización. “Cuando se cuestiona al Alcalde, no se ataca a Guayaquil. Las marchas históricamente han sido para defender los intereses de la colectividad. La ciudad está primero”, escribió.

La ATM reiteró que sus agentes continúan en el lugar regulando la circulación vehicular y recomendó a los conductores tomar rutas alternas y respetar la señalización temporal.

Se prevé que los cierres se mantengan mientras duren las actividades en el sector del Malecón.