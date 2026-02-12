Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Precios de los combustibles en Ecuador este 12 de febrero.
Precios de los combustibles en Ecuador este 12 de febrero.canva

Precios de la gasolina: Estos son los valores vigentes a partir del 12 de febrero

Estos nuevos valores estarán vigentes hasta el próximo 11 de marzo

Este 12 de febrero los precios de los combustibles volvieron a cambiar y estarán vigentes hasta el próximo 11 de marzo de 2026. 

Las gasolinas Extra y Ecopaís, han experimentado un aumento. El nuevo valor se fijó en $2,76 por galón, lo que representa un incremento con respecto a los $2,67 que costaron en los últimos 30 días. La información fue confirmada por la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe). Este ajuste en los precios de la gasolina es parte del sistema de bandas de precios, implementado en Ecuador desde julio de 2024. 

RELACIONADAS
Inamhi pronostica fuertes lluvias en la Sierra y Litoral.

Inamhi pronostica lluvias y tormentas para este 12 de febrero

Leer más

El objetivo de este sistema es reducir el gasto estatal en subsidios a los combustibles, permitiendo que los precios varíen cada mes en función del comportamiento de los precios internacionales del petróleo.

¿Cuál es el precio de la Súper?

Respecto a la Súper, el precio sugerido es de $3,19, representando una disminución de 0,17 frente al valor de $3,36 que tuvo desde el 12 de enero.

Por otro lado el diésel premium bajó 0,01, queda con un precio de venta al público de $ 2,70 por galón.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Tres provincias en alerta roja por lluvias: Gobierno emite emergencia

  2. Así lucía el complejo de torres antes del incendio en la Bahía de Guayaquil

  3. Barcelona SC inició venta de boletos a socios para la Copa Libertadores

  4. ¿Qué documentos son necesarios para la matriculación de vehículos nuevos en Quito?

  5. Precios de la gasolina: Estos son los valores vigentes a partir del 12 de febrero

LO MÁS VISTO

  1. Defensa de Aquiles Álvarez dice que indicios del caso son “actividades empresariales”

  2. Ramiro García: “Fiscalía habla de lavado sin siquiera probar comercialización ilegal”

  3. Caso Goleada: Miguel Ángel Loor defiende honorabilidad de Aquiles Álvarez

  4. Incendio en Guayaquil: el fuego sigue activo en edificio Multicomercio tras 24 horas

  5. Caso Goleada: Alcalde Aquiles Alvarez es trasladado a la cárcel de Latacunga

Te recomendamos