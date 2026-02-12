Precios de la gasolina: Estos son los valores vigentes a partir del 12 de febrero

Estos nuevos valores estarán vigentes hasta el próximo 11 de marzo

Precios de los combustibles en Ecuador este 12 de febrero.

Este 12 de febrero los precios de los combustibles volvieron a cambiar y estarán vigentes hasta el próximo 11 de marzo de 2026.

Las gasolinas Extra y Ecopaís, han experimentado un aumento. El nuevo valor se fijó en $2,76 por galón, lo que representa un incremento con respecto a los $2,67 que costaron en los últimos 30 días. La información fue confirmada por la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe). Este ajuste en los precios de la gasolina es parte del sistema de bandas de precios, implementado en Ecuador desde julio de 2024.

El objetivo de este sistema es reducir el gasto estatal en subsidios a los combustibles, permitiendo que los precios varíen cada mes en función del comportamiento de los precios internacionales del petróleo.

¿Cuál es el precio de la Súper?

Respecto a la Súper, el precio sugerido es de $3,19, representando una disminución de 0,17 frente al valor de $3,36 que tuvo desde el 12 de enero.

Por otro lado el diésel premium bajó 0,01, queda con un precio de venta al público de $ 2,70 por galón.

