Inamhi pronostica fuertes lluvias en la Sierra y Litoral.
Inamhi pronostica lluvias y tormentas para este 12 de febrero

Las precipitaciones fuertes se prevén en la región Litoral y Sierra

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) ha emitido un alerta para este jueves, 12 de febrero, advirtiendo sobre la posibilidad de lluvias y lloviznas acompañadas de tormentas puntuales en el interior de la región Litoral y Sierra.

Según el pronóstico oficial, se prevé que las precipitaciones afecten principalmente a zonas del interior de estas regiones, lo que podría generar condiciones de riesgo en algunas áreas debido a la intensidad de las tormentas.

Ciudades afectadas

Entre las ciudades que podrían ser las más afectadas se encuentran Santo Domingo y Quevedo, en la región Litoral, y Quito, Latacunga y Loja, en la Sierra.

Por otro lado, el INAMHI ha informado que hasta el 15 de febrero se mantendrán lluvias de fuerte intensidad en la Amazonía ecuatoriana, con los días 13 y 14 de febrero siendo los de mayor riesgo. Las precipitaciones podrían generar situaciones de alerta debido a la posibilidad de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en áreas vulnerables. 

Recomendaciones 

El INAMHI ha instado a la población a tomar precauciones, especialmente en las áreas susceptibles a inundaciones o deslizamientos de tierra. A los conductores se les recomienda reducir la velocidad, ya que las lluvias podrían dificultar la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes.

