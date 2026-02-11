Aquiles Álvarez fue trasladado a la cárcel cuatro tras dictarse prisión preventiva

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue trasladado a la cárcel 4 de Quito.

Pasadas las 20:00 de este 11 de febrero de 2026, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, salió del Complejo Judicial Norte bajo resguardo policial, luego de que un juez anticorrupción le dictara prisión preventiva dentro del denominado caso Goleada.

Álvarez fue trasladado en un bus del sistema penitenciario hasta la cárcel cuatro, en el norte de Quito.

La audiencia de formulación de cargos concluyó poco después de las 16:00, pero el operativo de salida y traslado se ejecutó cerca de cuatro horas más tarde.

En los exteriores del Complejo Judicial permanecieron familiares del alcalde y el asambleísta Raúl Chávez, quien siguió de cerca el desarrollo de la diligencia.

A las 20:08 salió dese el Complejo Judicial Norte el bus que traslada al alcalde, Aquiles Álvarez, hasta la cárcel cuatro de Quito. pic.twitter.com/YGM4VNXzY8 — Diario Expreso (@Expresoec) February 12, 2026

El juez anticorrupción Jairo García Serrano ordenó prisión preventiva para Álvarez y otras cinco personas, entre ellas dos hermanos del alcalde. Para el resto de procesados dispuso medidas cautelares sustitutivas. Además, dispuso la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los investigados dentro del Sistema Financiero Nacional. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.

La Fiscalía investiga en este caso la presunta existencia de una red de delincuencia organizada dedicada al lavado de activos y a la defraudación tributaria.

Raúl Chávez reaccionó tras prisión preventiva de Aquiles Álvarez

¿Qué pasa con la Alcaldía de Guayaquil tras la prisión preventiva de Aquiles Álvarez? Leer más

Tras conocerse la decisión judicial, el asambleísta Raúl Chávez calificó el proceso como una persecución política. “Aquiles Álvarez es el principal opositor del gobierno de Daniel Noboa. Lo que le pasa a él le puede pasar a cualquiera de los ecuatorianos”, afirmó. Añadió que agotarán todos los recursos legales disponibles y expresó su confianza en que “la verdad saldrá a la luz”.

Chávez recordó que, en el marco del proceso denominado Triple A, el alcalde ha cumplido con las medidas dispuestas por la justicia, entre ellas el uso de grillete electrónico y la presentación periódica ante la Fiscalía.

Por su parte, el abogado Carlos Soria cuestionó la exposición de la Fiscalía durante la audiencia. Según el jurista, el Ministerio Público no presentó elementos suficientes que sustenten la acusación por presunta delincuencia organizada y lavado de activos.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO