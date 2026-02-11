Prisión preventiva de Aquiles: Asambleísta Chávez dice que agotarán los recursos

El juez dictó prisión preventiva para Aquiles Álvarez y otras cinco personas. Para los demás dispuso medidas cautelares

La tarde de este 11 de febrero de 2026, el juez anticorrupción Jairo Serrano dispuso prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del denominado caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga una presunta red de delincuencia organizada dedicada al lavado de activos y a la defraudación tributaria.

La medida también alcanza a otros cuatro implicados, entre ellos dos hermanos del burgomaestre. Para el resto de procesados, el magistrado dictó medidas cautelares. Además, ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias que todos los procesados mantienen en el Sistema Financiero Nacional. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.

El abogado de uno de los procesados, Carlos Soria, confirmó que Álvarez será trasladado a la Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito, para cumplir la medida de prisión preventiva.

Durante la audiencia de formulación de cargos estuvo presente el asambleísta Raúl Chávez, quien calificó el proceso como una persecución política. “Aquiles Álvarez es el principal opositor del gobierno de Daniel Noboa. Lo que le pasa a él le puede pasar a cualquiera de los ecuatorianos”, afirmó.

Chávez señaló que agotarán todos los recursos legales y expresó su confianza en que “la verdad saldrá a la luz”. Recordó además que, en el marco del proceso denominado Triple A, el alcalde ha cumplido con las medidas dispuestas por la justicia, entre ellas el uso del grillete electrónico y la prohibición de salida del país. “¿Qué riesgo había de ausencia?”, cuestionó el legislador.

Por su parte, el abogado Carlos Soria manifestó su preocupación por la forma en que la Fiscalía presentó el caso. Según el jurista, el Ministerio Público no expuso elementos suficientes que sustenten la acusación por el presunto delito de delincuencia organizada ni por lavado de activos.

La investigación continuará en etapa de instrucción fiscal durante los próximos tres meses, periodo en el cual la Fiscalía deberá recabar y presentar los elementos de convicción que respalden su acusación.

Al momento se espera que Álvarez sea trasladado a la cárcel 4. En la parte posterior del Complejo Judicial está el asambleísta Chávez y otros de la Revolución Ciudadana, entre ellos, Xavier Lasso.

