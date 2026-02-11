Prisión de Álvarez: Municipio convoca a marcha y dice tener plan hasta 2031

La respuesta institucional del Municipio de Guayaquil ante la orden de prisión preventiva dictada contra el alcalde Aquiles Álvarez llegó con dos mensajes claros: la convocatoria a una protesta en las calles y la ratificación de la hoja de ruta administrativa de la ciudad.

En una rueda de prensa ofrecida la tarde de este miércoles 11 de febrero, Tatiana Coronel, quien asumió la alcaldía encargada, y Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, fijaron la postura del Cabildo frente al fallo judicial del Caso Goleada.

Convocatoria a las calles

Coronel calificó la medida cautelar como "injusta y desproporcionada", argumentando que atenta contra la voluntad popular expresada en las urnas. Como respuesta política inmediata, la funcionaria convocó a la ciudadanía a una movilización.

"El día de mañana (jueves 12 de febrero), a las 10:00, convocamos a los ciudadanos a marchar por la democracia y la libertad", anunció la alcaldesa subrogante.

Continuidad administrativa y Plan hasta 2031

Frente a la incertidumbre sobre la ejecución de obras y servicios, Coronel fue enfática en señalar que la gestión no depende de una sola persona, sino de una estructura planificada. Descartó cualquier riesgo de paralización institucional.

"Tenemos una planificación hasta el 2029 e inclusive hasta el 2031", aseguró Coronel, garantizando que los directores y gerentes de las empresas públicas municipales continuarán ejecutando los proyectos en marcha.

Solidaridad con gerentes detenidos

Por su parte, Fernando Cornejo rechazó las versiones que sugieren un debilitamiento de la figura del alcalde titular. "Aquiles Álvarez está más fuerte que nunca", aseveró, indicando que la defensa legal probará su inocencia en las instancias correspondientes.

Durante su intervención, las autoridades extendieron su solidaridad no solo a la familia Álvarez, sino también a los familiares de Pablo Pita Rendón y Carlos Asanza, gerentes de la Autoridad Aeroportuaria y de la Terminal Terrestre, respectivamente, quienes también recibieron orden de prisión preventiva en la misma audiencia.

