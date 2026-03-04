Medicinas ocultas en Manabí: desvinculan a funcionaria tras irregularidades

Aurora Valle, gobernadora de Manabí, detectó irregularidades con la entrega de medicina durante la visita a una casa de salud

La gobernadora Aurora Valle encontró novedades con medicinas que estaban ocultas en el Centro de Salud de Santa Ana

La decisión de separar de su cargo a una funcionaria marcó la visita de la gobernadora de Manabí, Aurora Valle, al centro de salud del cantón Santa Ana. La medida se tomó luego de que se detectara una irregularidad relacionada con la entrega de medicamentos a los pacientes.

Durante un recorrido para verificar la disponibilidad de medicinas, la autoridad escuchó el reclamo de una adulta mayor que aseguró que en el área de farmacia le informaron que no había el medicamento que necesitaba. Ante la denuncia, la gobernadora dispuso revisar la bodega del establecimiento.

Tras la verificación, se comprobó que el medicamento sí se encontraba en stock, lo que evidenció una inconsistencia en la información proporcionada a la paciente. Frente a esta situación, se procedió a la desvinculación de la funcionaria responsable.

Reacciones en redes sociales

“No vamos a permitir que esta clase de funcionarios le nieguen medicamentos a nuestra gente. Es un compromiso firme del presidente Daniel Noboa garantizar que las medicinas estén disponibles y que la atención sea transparente y oportuna en todo el país”, enfatizó la gobernadora.

La situación también fue publicada por la propia gobernadora en sus redes sociales, donde compartió detalles del recorrido realizado en el establecimiento de salud. La publicación generó decenas e incluso centenares de comentarios por parte de ciudadanos.

Las autoridades verificaron que las medicinas estaban en stock dentro de una bodega CORTESÍA

En varias de estas reacciones, usuarios pidieron a la autoridad que continúe con los recorridos en otros centros y casas de salud de la provincia, señalando que en diferentes sectores existiría el mismo malestar entre los pacientes, quienes aseguran que en ocasiones se les informa que no hay medicamentos, pese a que aparentemente sí existiría disponibilidad en las bodegas.

