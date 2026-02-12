Incendio en Guayaquil: el fuego sigue activo en edificio Multicomercio tras 24 horas

Con temperaturas de hasta 700 grados, el fuego dejó dos torres colapsadas parcialmente y otras con posible daño estructural

Incendio en el edificio Multicomercio, en el centro de Guayaquil, continúa activo tras 24 horas de labores del Cuerpo de Bomberos.

La mañana de este jueves 12 de febrero, casi 24 horas después de haberse iniciado el incendio en el edificio Multicomercio, en las calles Eloy Alfaro y Cuenca, el fuego aún no ha sido controlado en su totalidad.

En el sitio permanecen unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, con apoyo de equipos de Samborondón, Daule, Nobol, Milagro, Salitre, La Libertad, Babahoyo, Yaguachi, Salinas, Colimes, Balzar y Machala. Aunque la intensidad de las llamas ha disminuido en comparación con la tarde y noche del miércoles 11, todavía existen focos activos dentro de la estructura.

Al igual que ocurrió durante toda la jornada del miércoles, la columna de humo continúa siendo visible desde distintos puntos de la ciudad. En las cuadras cercanas se percibe un fuerte olor a caucho quemado y materiales consumidos por el fuego.

La noche del 11 de febrero: colapsos y ampliación del perímetro

La emergencia, que comenzó alrededor de las 07:00 del miércoles en una bodega del primer piso, escaló a una alarma 3 estructural. El predio afectado tiene aproximadamente 6.000 metros cuadrados y está compuesto por cinco torres.

Durante la tarde y noche, al menos dos de esas torres colapsaron parcialmente debido a las altas temperaturas alcanzadas en el sitio, que según el jefe del Cuerpo de Bomberos, Martín Cucalón, llegaron hasta los 700 °C. Una de las torres era utilizada como parqueaderos y otra como vivienda. Ambas colapsaron hacia abajo y no hacia los costados, lo que evitó un impacto mayor en edificaciones vecinas.

Bomberos de Guayaquil y cantones aledaños trabajan en la emergencia estructural en las calles Eloy Alfaro y Cuenca. Carlos Klinger

El edificio cuenta con columnas metálicas que llegan hasta el fondo de la estructura. Varias de ellas estaban dentro de espacios convertidos en bodegas, lo que —según las primeras evaluaciones— incidió en el debilitamiento y posterior colapso parcial.

En una evaluación del COE Cantonal se advirtió además que otras tres torres presentan posible debilitamiento estructural producto del calor extremo.

Cerca de las 23:00 del miércoles, los bomberos continuaban combatiendo el fuego en medio de un escenario de alto riesgo.

COE amplía restricciones a 200 metros

La noche del miércoles, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal decidió ampliar el área de influencia del siniestro de 100 a 200 metros.

Las restricciones abarcan desde la calle Brasil hasta Olmedo y sus transversales: Eloy Alfaro, Chile y Chimborazo. En el perímetro se mantienen evacuaciones preventivas y un cordón de seguridad con presencia de Fuerzas Armadas y Policía para impedir el ingreso de peatones.

Desde la mañana del miércoles 11 de febrero se desalojaron 120 departamentos que funcionaban en las torres afectadas. Las familias se reubicaron por su cuenta.

Pese a la magnitud del incendio y los colapsos parciales, el COE ratificó que no se registran personas fallecidas ni heridos de gravedad. Sin embargo, sí hubo afectaciones por exposición al humo y por las exigentes condiciones del combate contra el fuego.

El gerente de Segura EP, Álex Anchundia, informó que tres bomberos resultaron afectados con cuadros propios de este tipo de emergencias y fueron atendidos oportunamente.

143 animales rescatados y monitoreo ambiental

Durante las labores se logró rescatar 143 animales, entre ellos pericos, hámsteres, conejos y gatos, muchos de los cuales estaban en locales comerciales aledaños.

La Dirección de Ambiente Municipal anunció que este jueves realizará monitoreos de la calidad del aire, mientras que la Prefectura del Guayas adelantó que evaluará posibles impactos ambientales derivados del incendio.

Las causas del siniestro siguen bajo investigación y será el Cuerpo de Bomberos el que emita el informe técnico correspondiente.

El temor de los residentes: “El centro se volvió una bodega”



En el sector, más allá del humo, se respira preocupación. Ciudadanos consultados hacen énfasis en el riesgo que implica que muchos edificios del centro funcionen como bodegas de objetos, en algunos casos inflamables, como ropa, plásticos, cosméticos y otros productos.

“Todo el centro sirve de bodega. Muchos antitécnicos. El centro es una zona de completo riesgo. Llegó la hora de que lo que han advertido los especialistas por años se frene: el centro de Guayaquil no debe ser más un bodegaje. Ya no. Basta”, señaló Martín Echeverría, residente del sector.

El residente admite que vive con temor. “Me aterra vivir aquí, así, teniendo de vecinos solo objetos, espacios posiblemente inflamables. El centro por eso está vacío y en riesgo permanente”.

El fantasma de 1997

La magnitud del incendio, como publicó ayer EXPRESO, reactivó un recuerdo doloroso en la Bahía: el siniestro de 1997 en el sector de Huayna Cápac, que dejó cinco fallecidos, más de 35 heridos y decenas de locales arrasados.

Durante el miércoles, mientras el humo cubría varias cuadras y el tránsito colapsaba en el centro, el miedo volvió a instalarse entre comerciantes y residentes. Desde distintos puntos de Guayaquil se podía observar la densa columna gris que marcaba el epicentro de la emergencia.

Este jueves, con el fuego aún activo y las estructuras bajo evaluación técnica, el centro de la ciudad permanece con restricciones ampliadas y equipos de emergencia trabajando.

