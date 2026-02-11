Caso Goleada: Aquiles Álvarez apela medida de prisión preventiva

El abogado del alcalde de Guayaquil, Ramiro García, cuestionó la medida de prisión preventiva contra Aquiles Álvarez

El abogado de Aquiles Álvarez, Ramiro García, en los exteriores del Complejo Judicial Norte, en Quito.

El abogado Ramiro García anunció este 11 de febrero de 2026 que presentó, de forma oral, la apelación a la medida de prisión preventiva dictada contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el denominado caso Goleada, en el que es investigado por presunta delincuencia organizada.

"Hemos presentado oralmente el recurso de apelación a la medida de prisión preventiva, dictada contra mis defendidos. Esto recién comienza", publicó el abogado García en su cuenta de X, donde también cuestionó el desarrollo de la audiencia.

Abogado de Aquiles Álvarez habla de una "pena anticipada"

García rechazó la orden de prisión preventiva dictada contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en el denominado caso Goleada. Además, denunció que la medida estaría siendo utilizada como una forma de condena anticipada.

"Sin ningún análisis individualizado del riesgo de fuga o de interferencia con las investigaciones en el proceso, el juez Jairo García dicta prisión preventiva en contra de todos los procesados en el caso Goleada. Se utiliza a la prisión preventiva como forma de pena anticipada", comentó.

Aquiles Álvarez y la investigación por delincuencia organizada

El caso Goleada investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, según informó la Fiscalía General del Estado. Los allanamientos realizados dejó como resultado la detención de once personas, entre ellas, el alcalde Aquiles Álvarez.

Álvarez y los otros diez procesados fueron trasladados al Complejo Judicial Norte de Quito, donde, entre la noche del 10 de febrero y la madrugada del 11 de febrero de 2026, se desarrolló la audiencia de formulación de cargos.

La justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y 10 procesados más, tras la audiencia del caso Goleada por delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. 👉 https://t.co/RszEjcz7B4 pic.twitter.com/OumgA1wLuc — Diario Expreso (@Expresoec) February 11, 2026

