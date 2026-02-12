El Gobierno establece incentivos tarifarios para las electrolineras

El sector automotor espera que con la medida se dupliquen las estaciones de carga rápida este año

Una nueva resolución del Gobierno Nacional establece incentivos tarifarios para el funcionamiento de electrolineras en el país, lo que llevaría a duplicar las estaciones de carga rápida en las carreteras y a incrementar la tendencia por los carros eléctricos, desde este año.

La idea del incentivo partió de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae) quien propuso la medida al Ejecutivo para estimular la transportación de vehículos eléctricos más allá de los parámetros citadinos, y por ende, más inversión en el sector.

“Es una resolución importante para la masificación de la infraestructura de carga en todo el corredor vial del Ecuador”, mencionó a la prensa David Molina, presidente de la Cinae, quien añadió que la idea permitirá que los vehículos eléctricos dejen de ser únicamente vehículos de ciudad.

En la resolución emitida por la Agencia de Control y Electricidad (Arconel) se detalla que los inversionistas de estas estaciones de carga rápida pagarán por la potencia de electricidad en función del número de cargas mensuales que realicen. Antes de la resolución, las electrolineras cancelaban un valor fijo que muchas veces superaba el monto cobrado por las cargas.

En el país hay 27 electrolineras, pero con la nueva medida, cuatro empresas invertirán este año en la instalación de 29 puntos más, según datos y estimaciones de la Cinae.

¿Cuánto cuesta cargar de energía el carro eléctrico en una electrolinera?

El costo por alcanzar el 80 % de la batería del vehículo, por la que se requiere una hora de carga, oscila entre 12 y 15 dólares.

¿Cómo está la venta de carros eléctricos en el país?

La venta de carros eléctricos en Ecuador ha experimentado un crecimiento muy significativo en los últimos años, aunque todavía representa una porción reducida del total del mercado automotor. En el año 2025, la participación conjunta de vehículos híbridos y eléctricos llegó al 18 % del mercado, frente al 13 % alcanzado en 2024, de acuerdo con datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

La entidad además añade que, en enero de este año, los vehículos electrificados (híbridos y eléctricos) representaron el 22,2% del mercado ecuatoriano. Los vehículos eléctricos alcanzaron el 5,4 % de participación (612 unidades), mientras que los vehículos híbridos representaron el 16,8% (1.908 unidades).

