Abogado de Álvarez: "Juez sugirió la Cárcel 4 y el SNAI decidió llevarle a Latacunga"

Ramiro García dijo que "el Gobierno, a través del SNAI, decidió" que Aquiles Álvarez sea encerrado en la Cárcel de Cotopaxi

Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, acudió a la cárcel de Cotopaxi, en donde está encerrado el alcalde de Guayaquil por el caso Goleada.

El abogado Ramiro García, defensor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, atribuyó a los funcionarios de Daniel Noboa la decisión de enviar al burgomaestre del Puerto Principal a la Cárcel de Cotopaxi, en Latacunga. En inicio, estaba previsto que el procesado por el caso Goleada cumpliría la orden de prisión preventiva en el centro penitenciario No. 4 de Quito, pero, finalmente, fue trasladado a la prisión de la Sierra Centro del Ecuador.

La tarde del miércoles, el magistrado de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva contra Aquiles Álvarez, sus hermanos Antonio y Xavier, y dos personas más, durante la audiencia de formulación de cargos realizada en la capital.

"El juez sugirió que se envíe a todos a la Cárcel 4, en Quito. Sin embargo el Gobierno, a través del Snai (Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad), decidió llevarle al alcalde a Latacunga y a los otros procesados a Turi, en Cuenca", manifestó García en los exteriores del centro penitenciario.

Según García, Álvarez fue llevado desde Quito a las 03:00 de la madrugada y llegó dos horas después, a las 05:00 al centro penitenciario de la Sierra Centro, considerado como una de las grandes cárceles del país.

Abogado busca que excarcelen a Álvarez

El defensor del alcalde contó que dialogará con Álvarez sobre las condiciones en las que está detenido. Aunque no descarta en solicitar que sea trasladado a otra cárcel, García enfatizó en que buscará que lo excarcelen. "Estamos enfocados, más que en cambio de centro, es en la inmediata libertad".

El representante legal aseguró que le sorprendió la decisión del juez de acoger el pedido de Fiscalía para encarcelar a Álvarez. "Nos tomó por sorpresa y decepción la decisión del juez de dictar prisión preventiva, es ilegítima e ilegal. No tiene ningún sentido teniendo en cuenta los antecedentes del caso", insistió.

¿Quiénes son los detenidos por el caso Goleada?

En total, la Fiscalía procesa a 11 personas por el caso Goleada, en el que investiga la participación de los sospechosos en el delito de delincuencia organizada, con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Los señalados son:

Aquiles David Álvarez Henriques, alcalde de Guayaquil. Xavier Mario Álvarez Henriques, hermano del alcalde y director de Barcelona S.C. Antonio José Álvarez Henriques, hermano del burgomaestre y presidente de Barcelona S.C. César Emilio Bravo Ibáñez, representante de Fuelcorp, empresa implicada en caso Triple A. Fernando Patricio Peñaherrera Venegas, también procesado en Triple A. Pablo Ricardo Pita Rendón, gerente General de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. Carlos Andrés Asanza Colmont, gerente de las Terminales Terrestres Guayaquil. David Álvarez Kronfle. Ricardo Fabio Bruzzone Puig, empresario. Gastón Aparicio Loy Correa. Pedro Juan Hidalgo Elinan.

