Marcela Aguiñaga exige justicia sin selectividad tras detención de Aquiles Álvarez

La prefecta del Guayas cuestionó la forma en que se ejecutaron los allanamientos y pidió respeto al debido proceso

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, pidió respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia tras la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció sobre la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y cuestionó la forma en que se desarrollaron los procedimientos judiciales, al tiempo que pidió respeto al debido proceso.

La funcionaria habló sobre el tema este jueves 12 de febrero, durante un recorrido por las obras de accesos viales al proyecto Viaducto Sur Guayaquil, también conocido como Quinto Puente, del que participaron integrantes de la Cámara de la Construcción de Guayaquil y el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas.

Lo fundamental es garantizar los principios democráticos, dice Aguiñaga

La autoridad provincial aseguró que, más allá de las diferencias políticas, lo fundamental es garantizar los principios democráticos.

“Hacer política en el Ecuador se ha vuelto un deporte de riesgo extremo. Lo que siempre esperamos los funcionarios públicos es que se nos fiscalice, que se nos audite, que se nos investigue si es el caso, pero apegado al Estado de derecho, a los principios básicos de un país democrático, que es el respeto al principio de inocencia, al debido proceso, a tener una defensa técnica, entre otras, así que eso es lo que yo espero por el bien del Ecuador”, manifestó Aguiñaga.

La prefecta también expresó su preocupación por la forma en que se ejecutaron los allanamientos vinculados al caso. En un video difundido en redes sociales, se observó el procedimiento policial en la casa del alcalde Álvarez, lo que ha generado cuestionamientos.

Marcela Aguiñaga durante un recorrido por las obras de accesos viales al proyecto Viaducto Sur Guayaquil. Freddy Rodriguez

“Yo creo que especular y hacer estos allanamientos con videos donde se le tumba la puerta del dormitorio a un funcionario público que no está armado, que hay menores de edad, yo creo que estas humillaciones tiene que quedar enterradas”, sostuvo.

Gobernador del Guayas ordena retirar tarima del Malecón de Guayaquil por seguridad Leer más

Y añadió: “Yo creo que eso no suma, no ayuda, no nos hace ser un mejor país. Se lo digo porque hoy yo soy funcionaria pública, mañana puede ser cualquiera”.

La justicia y la imparcialidad

La prefecta reconoció que no conoce en detalle el expediente judicial contra Álvarez, pero insistió en la importancia de que la justicia actúe con imparcialidad.

“En eso el Ecuador tiene que darse el paso de hacer la pausa, hay que repensar hacia donde vamos y sin duda alguna, lo que espero, no conozco los hechos en detalle del proceso del señor alcalde, no conozco las piezas procesales, por lo tanto lo que demando sí es que la justicia no sea selectiva y sea para todos”, dijo.

Aquiles Álvarez, dos de sus hermanos y otras ocho personas fueron detenidas acusadas por presunto lavado de activos y defraudación tributaria, en un caso que la Fiscalía General del Estado ha denominado Golazo.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el alcalde Guayaquil recibió prisión preventiva por parte del juez Jairo García el miércoles 11 de febrero.

El funcionario fue trasladado hacia la Cárcel Cuatro de Quito y luego hacia la cárcel de Latacunga.

¿Qué dijo Marcela Aguiñaga sobre Tatiana Coronel, la alcaldesa encargada de Guayaquil?

Sobre la alcaldesa encargada de Guayaquil, Tatiana Coronel, Aguiñaga indicó a EXPRESO que la articulación institucional entre la Prefectura y el Municipio continuará sin alteraciones.

“En el caso de la señora alcaldesa, nosotros técnicamente seguimos trabajando con los diferentes departamentos del Municipio, nuestra articulación en muchas cosas es permanente así que, si hoy está Tatiana será igual porque nosotros seguiremos trabajando por Guayaquil”, señaló.