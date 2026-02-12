Xavier y Antonio Álvarez fueron recluidos en la cárcel de Turi, en Cuenca

Se desarrolló un fuerte operativo de seguridad que resguardó el bus donde se movilizaba a los detenidos

Los dos hermanso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez fueron ingresados a la cácer de Turi, en Cuenca, por el caso Goleada.

Xavier y Antonio Álvarez, hermanos del alcalde de Guayaquil, ingresaron en medio de un fuerte contingente de seguridad al Centro de Privación de Libertad de Turi, en el sur de Cuenca.

Ellos son parte del grupo de 11 personas que están siendo investigadas por los presuntos delitos de lavado de activos y defraudación fiscal en el caso denominado Goleada.

Traslado a Cuenca

Los hermanos Álvarez arribaron al aeropuerto Mariscal La Mar, de la capital azuaya, a bordo de un avión de la Policía Nacional cerca del mediodía de este jueves, 12 de febrero de 2026, y fueron trasladados en un bus de la misma institución hacia el Complejo Judicial para la valoración médica. Junto a ellos también estuvieron César Bravo y Patricio Peñaherrera.

Mientras sucedía este hecho, en los exteriores de las oficinas judiciales se vivió un tenso ambiente marcado por la fuerte presencia de efectivos policiales a bordo de motocicletas, vehículos y de una tanqueta.

Tras la valoración médica, los detenidos salieron del área de flagrancia esposados y de forma inmedita abordaron el autobús policial con dirección a la prisión, en el sur de la ciudad. El automotor fue escoltado por todo el contingente de seguridad.

En la cárcel de Turi el paso hacia la zona de ingreso de los reos estaba restringido, sin embargo, cerca de las 13:00 se escucharon las sirenas de la caravana que ingresó por la vía alterna de la prisión. De igual forma la tanqueta policía encabezó la caravana de traslado.

#AHORA | Así fue la llegada de Xavier y Antonio Álvarez a la cárcel de Turi, en Cuenca. Ellos cumplirán prisión preventiva dentro del caso Goleada, que investiga el presunto delito de lavado de activos y defraudación fiscal. pic.twitter.com/7HL6PiTKtr — Diario Expreso (@Expresoec) February 12, 2026

Los detenidos fueron ingresados a la prisión esposados y rodeados de al menos unos 15 efectivos policiales.

El caso

Hay que recordar que Aquiles (alcalde de Guayaquil), Xavier y Antonio Álvarez están siendo investigados dentro del caso Goleada por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación fiscal.

El 10 de febrero la Fiscalía General del Estado ejecutó diversos allanamientos en los cuales fueron detenidas 11 personas.

Y tras la audiencia de formulación de cargos, que se llevó a cabo el 11 de febrero, en la ciudad de Quito, el juez determinó la prisión preventiva en contra de cinco personas, tres de ellos son los hermanos Álvarez.

