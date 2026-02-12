Caso Goleada: ¿Qué criterios utiliza la Fiscalía para determinar el riesgo de fuga?

El fiscal pidió que el juez dicte prisión preventiva en contra de Aquiles Álvarez y otros procesados por el caso Goleada

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está detenido en la cárcel de Cotopaxi, a donde fue trasladado para que cumpla la prisión preventiva por el caso Goleada.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue trasladado la madrugada de este 12 de febrero de 2026 a la cárcel de Cotopaxi, en Latacunga, Sierra Centro del Ecuador. El funcionario fue encerrado, luego de que el juez de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva en contra del burgomaestre, sus dos hermanos Antonio y Xavier, y otros dos procesados, quienes están indagados por el caso Goleada, en donde la Fiscalía los investiga por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

El juez ordenó encarcelar a Álvarez a pedido del fiscal del caso, quien sustentó su requerimiento en un aparente riesgo de fuga del alcalde guayaquileño, quien también está procesado penalmente por el caso Triple A, en donde se investiga la supuesta comercialización ilegal de combustibles.

El abogado de Álvarez, Ramiro García, dijo la tarde del miércoles, durante la audiencia que el pedido de prisión preventiva planteado por la Fiscalía se sustentaría en la gravedad del delito, lo cual, según el defensor, contraviene estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las razones que expuso el abogado de Álvarez para evitar la prisión preventiva

García argumentó que la medida cautelar de privarle de la libertad solo procedería cuando exista riesgo de fuga o de obstaculización del proceso. Sin embargo, explicó que el alcalde ha cumplido con cuatro medidas que demostrarían que no abandonará el país:

Mantiene una agenda pública permanente como alcalde de Guayaquil. Cumple con la obligación de presentarse dos veces por semana ante la Fiscalía por el caso Triple A y ya suma 80 comparecencias registradas ante esa autoridad. Tiene prohibición de salida del país. Utiliza un dispositivo de vigilancia electrónica.

No obstante, el fiscal habría insistido en que existe el riesgo de fuga de Álvarez porque el alcalde no no portaba el grillete electrónico, en el momento de los allanamientos que efectuó el Ministerio Público junto a la Policía Nacional la madrugada del martes.

Aquiles Álvarez junto a los otros sospechosos por el caso "Goleada". TOMADO DE REDES SOCIALES

El parte policial del operativo de detención señala que los agentes constataron que el alcalde no portaba el dispositivo de vigilancia al momento de ingresar al dormitorio, "encontrándose el grillete sobre el piso, junto a la cama". Álvarez se habría colocado el aparato minutos después, en presencia del fiscal que participó en los allanamientos.

García ha negado esa afirmación. Luego de la detención de su cliente, dijo que el dispositivo "estaba cargándose" y que el alcalde no dormía con el grillete. Posteriormente, negó que el funcionario se haya removido ese aparato.

Tras notar que Álvarez no habría portado el grillete, la Policía contactó al ECU 911 y al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNA) para detectar si se emitieron alertas por la remoción del dispositivo, pero ambas entidades respondieron que no.

La contestación generó cuestionamientos sobre el escaso control de las autoridades para verificar que los procesados usen el grillete, mientras son investigados. El ministro del Interior, John Reimberg, minimizó las dudas al asegurar que esos aparatos "son de mala calidad".

Luego de conocerse el trasladado de Álvarez, la Fiscalía emitió un mensaje este jueves en redes sociales, en donde explicó que la prisión preventiva es una medida contemplada en el numeral seis del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la cual ordena un juez mientras se investiga la investigación por el presunto cometimiento de un delito.

¿Qué significa tener prisión preventiva en Ecuador?

"No es una condena ni significa que la persona procesada sea culpable. Se aplica cuando existen elementos de convicción suficientes - motivados por la Fiscalía-", por los cuales se presume que el sospechoso podría fugarse, obstruir la investigación o provocar algún riesgo mientras se desarrolla el proceso penal, indicó el Ministerio Público.

La prisión preventiva busca garantizar que el procesado esté presente en el proceso investigativo para el desarrollo de la causa, añadió.

Estos son los 11 detenidos por el caso Goleada

En total, 11 personas fueron detenidas por el caso Goleada:

Aquiles David Álvarez Henriques, alcalde de Guayaquil. Xavier Mario Álvarez Henriques, hermano del alcalde y director de Barcelona S.C. Antonio José Álvarez Henriques, hermano del burgomaestre y presidente de Barcelona S.C. César Emilio Bravo Ibáñez, representante de Fuelcorp, empresa implicada en caso Triple A. Fernando Patricio Peñaherrera Venegas, también procesado en Triple A. Pablo Ricardo Pita Rendón, gerente General de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. Carlos Andrés Asanza Colmont, gerente de las Terminales Terrestres Guayaquil. David Álvarez Kronfle. Ricardo Fabio Bruzzone Puig, empresario. Gastón Aparicio Loy Correa. Pedro Juan Hidalgo Elinan.

De los 11, Aquiles Álvarez, sus hermanos, Xavier y Antonio; César Bravo y Fernando Peñaherrera, fueron encarcelados para cumplir con la orden de prisión preventiva. Mientras que el alcalde está detenido en la cárcel de Cotopaxi, sus familiares fueron trasladados al centro penitenciario de Turi, en Cuenca.

Los demás recibieron medidas alternativas: deben presentarse cuatro veces por semana ante las autoridades y no pueden salir del país; excepto uno, quien cumplirá arresto domiciliario por su edad.

El operativo para detener a Álvarez, sus dos hermanos y otros ocho sospechosos ocurrió horas después de que el Consejo de la Judicatura (CJ) nombró a Damián Larco como reemplazo de Mario Godoy, quien solicitó una licencia. Aunque la persona que debía ocupar ese cargo era Alexandra Villacís, el Pleno conoció la supuesta existencia de un impedimento en el Ministerio de Trabajo que le prohibía tomar esas funciones y por ello eligió a Larco, quien antes laboró como director del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Daniel Noboa.

