Hermanos Xavier y Antonio Álvarez ingresarán a cárcel de Turi, en Cuenca

El aterrizaje se dio en el aeropuerto Mariscal La Mar en medio de un fuerte operativo de seguridad

En un avión de la Policía Nacional llegaron hasta el aeropuerto Mariscal La Mar, en Cuenca, los hermanos Antonio y Xavier Álvarez Henríquez. El aterrizaje se dio cerca del mediodía de este jueves, 13 de febrero de 2026.

Los hermanos Álvarez están siendo investigados por el denominado caso Goleada por el presunto delito de lavado de activos y defraudación tributaria por la venta de combustibles. En total son 11 personas que estarían involucradas en este caso.

Los dos hermanos Álvarez fueron trasladados en primera instancia al Complejo Judicial de Cuenca para cumplir con la respectiva evaluación médica. El traslado se cumplió en medio de un fuerte contingente de seguridad, que incluso restringió el acceso a los exteriores del lugar.

En tanto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez permanecerá en la cárcel de Latacunga.

El caso

La madrugada del 10 de febrero de 2026 la Policía Nacional y Fiscalía General del Estado ejecutó una serie de allanamientos en el marco de la investigación reservada que se lleva del caso Goleada. Producto del operativo fueron detenidos 11 personas, entre ellos los tres hermanos Álvarez.

