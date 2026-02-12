Caso Goleada: Alcalde Aquiles Alvarez es trasladado a la cárcel de Latacunga

Cerca de la madrugada de este jueves 12 de febrero, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue ingresado al Centro de Privación de Libertad Regional Cotopaxi. El traslado, confirmado por su abogado defensor Ramiro García, se realizó en un autobús custodiado por una caravana policial que partió desde Quito hacia Latacunga, luego de concluir la audiencia de formulación de cargos.

Esta medida surge tras la decisión de un juez nacional que, el pasado miércoles 11 de febrero, acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado para dictar prisión preventiva contra Alvarez y cuatro personas más —incluidos sus dos hermanos— por el presunto delito de delincuencia organizada. De los once procesados en total, cinco recibieron medidas sustitutivas y uno arresto domiciliario. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el traslado del burgomaestre.

El esquema societario y el desvío de combustible

Según la teoría presentada por la Fiscalía en la audiencia, el caso Goleada desarticuló una estructura empresarial dedicada a la comercialización irregular de hidrocarburos. La acusación señala que los hermanos Álvarez habrían utilizado un esquema societario compartido para generar beneficios económicos ilícitos mediante la venta de combustible en distintos segmentos del mercado nacional.

Las investigaciones apuntan a que los procesados habrían desviado combustible destinado originalmente a los sectores navieros, tanto nacionales como internacionales. Bajo esta modalidad, el combustible era comercializado fuera del marco legal, permitiendo a la red obtener réditos económicos mediante la alteración de los canales de distribución autorizados.

Continuidad administrativa y respaldo institucional

Tatiana Coronel, la nueva alcaldesa subrogante, calificó la medida de la Fiscalía de "injusta y desproporcionada", argumentando que la decisión judicial afecta la estabilidad del Cabildo y la voluntad popular expresada en las urnas. Bajo esta premisa, la administración municipal enfatizó que el equipo de trabajo se mantendrá firme en sus funciones para evitar que el proceso legal que enfrenta Álvarez interrumpa la atención y los servicios dirigidos a los guayaquileños.

Convocatoria a movilización ciudadana y gestión municipal

Como parte de las acciones institucionales, la alcaldesa subrogante anunció una movilización ciudadana programada para este jueves 12 de febrero a las 10:00, bajo la consigna de defender la democracia y la libertad. Con esta medida, el Cabildo busca mantener la operatividad urbana mientras se desarrolla el escenario judicial por el Caso Goleada.

