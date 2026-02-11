Aquiles Álvarez con prisión preventiva: abogado denuncia que es una "pena anticipada"

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también es procesado en el caso Triple A.

El abogado Ramiro García rechazó la orden de prisión preventiva dictada contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en el denominado caso Goleada. Además, denunció que la medida estaría siendo utilizada como una forma de condena anticipada.

A través de su cuenta de X, el abogado defensor de Álvarez cuestionó la decisión del juez Jairo García: "Sin ningún análisis individualizado del riesgo de fuga o de interferencia con las investigaciones en el proceso, el juez Jairo García dicta prisión preventiva en contra de todos los procesados en el caso Goleada. Se utiliza a la prisión preventiva como forma de pena anticipada", comentó.

La justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y 10 procesados más, tras la audiencia del caso Goleada por delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. 👉 https://t.co/RszEjcz7B4 pic.twitter.com/OumgA1wLuc — Diario Expreso (@Expresoec) February 11, 2026

La Fiscalía argumentó "riesgos" en la detención de Aquiles Álvarez

Durante la audiencia, que se prolongó durante la noche del 10 de febrero y madrugada del 11 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado argumentó la necesidad de garantizar la comparecencia de los investigados y neutralizar posibles riesgos procesales mientras continúa la investigación penal.

Según informó el Ministerio Público en un primer momento, la media de prisión preventiva se solicitó para diez de los once procesados, entre ellos el alcalde Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier. Solo a una persona se solicitó se dicte la prisión domiciliaria por ser de la tercera edad.

Caso Goleada investiga un presunto delito de delincuencia organizada

El caso Goleada investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, según informó la Fiscalía General del Estado. Los allanamientos realizados dejó como resultado la detención de once personas, entre ellas, el alcalde Aquiles Álvarez.

Álvarez y los otros diez procesados fueron trasladados al Complejo Judicial Norte de Quito, donde, entre la noche del 10 de febrero y la madrugada del 11 de febrero de 2026, se desarrolló la audiencia de formulación de cargos.

Sin ningún análisis individualizado del riesgo de fuga o de interferencia con las investigaciones en el proceso, el juez Jairo García dicta prisión preventiva en contra de todos los procesados en el caso Goleada. Se utiliza a la prisión preventiva como forma de pena anticipada — 𝐑𝐚𝐦𝐢𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐜í𝐚 𝐅 (@ramirogarciaf) February 11, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!