Gobernador del Guayas, José Arévalo, ordena retiro de tarima en la avenida Malecón

Gobernador del Guayas, José Arévalo, ordenó el retiro de la tarima en el Malecón Simón Bolívar

Gobernación del Guayas activa protocolos para el retiro seguro de la tarima en Guayaquil.

Este jueves 12 de febrero de 2026, el gobernador del Guayas, José Arévalo, informó sobre el retiro inmediato de la tarima instalada en la avenida Malecón Simón Bolívar, en el centro de Guayaquil. La decisión se da en un contexto de cierres viales y coordinación con autoridades de seguridad.

“Con una emergencia activa en el centro de Guayaquil, la prioridad es una sola, la seguridad de nuestra gente. No se pueden tomar decisiones que generen aglomeraciones o dificulten el trabajo de los equipos de respuesta. En momentos como este, se actúa con responsabilidad y enfoque en proteger vidas”, señaló Arévalo a través de X.

La medida se produce antes de una marcha convocada para las 15:00 por concejales cercanos al alcalde Aquiles Álvarez, en apoyo al funcionario público detenido por el caso Goleada. La movilización partirá desde la plaza del Centenario y se dirigirá hacia el Palacio Municipal.

Cierres viales activos en el centro de la ciudad

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) realizó bloqueos en varias intersecciones para organizar el tránsito y reducir riesgos. Los cierres incluyen:

Avenida Malecón Simón Bolívar y Sucre

Cruce de Pichincha y 10 de Agosto

Agentes de tránsito realizaban coordinaciones para desviar el flujo vehicular y permitir el paso seguro de peatones y vehículos.

Protocolos y coordinación para el retiro de la tarima

Arévalo indicó que solicitó a la Intendente General de Policía, @anun_tinoco, activar los protocolos correspondientes para el retiro seguro de la tarima. La acción, dijo, se enmarca dentro de medidas preventivas durante situaciones que podrían generar aglomeraciones.

“Primero la vida, primero la seguridad”, reiteró el gobernador, señalando que la decisión responde a criterios de protección y organización de la emergencia en el centro de Guayaquil.

