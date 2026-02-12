Riesgos califica de inaceptable la tarima en el Malecón con un incendio activo

El Gobierno cuestiona el bloqueo de la vía para el acto político de la Alcaldía de Guayaquil. La emergencia continúa

Mientras el Benemérito Cuerpo de Bomberos mantiene un despliegue masivo para enfriar los edificios colapsados por el incendio en la Bahía, la administración municipal autorizó la instalación de una tarima en la avenida Malecón Simón Bolívar y República de Guayaquil, bloqueando una de las arterias principales de la ciudad para un mitin de respaldo al alcalde Aquiles Álvarez.

"Contradice los principios básicos"

Esta decisión, ejecutada la mañana de este jueves 12 de febrero, provocó la reacción inmediata de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). La cartera de Estado emitió un pronunciamiento técnico calificando la medida como un error que vulnera los protocolos de seguridad.

A través de un comunicado oficial, la titular de la Secretaría de Riesgos cuestionó la priorización de la agenda política sobre la seguridad ciudadana en medio de un desastre activo.

"En el contexto de un incendio estructural que continúa activo, resulta inaceptable que se instale una tarima en plena Av. Malecón y 10 de Agosto (República de Guayaquil)", sentenció la funcionaria.

El cierre vial, dispuesto para la movilización convocada por la alcaldesa encargada Tatiana Coronel, ha generado congestión vehicular en el centro de la urbe, zona que ya presentaba restricciones por el cerco de seguridad del siniestro en las calles Cuenca y Eloy Alfaro.

"Generar posibles aglomeraciones en una zona cercana a un evento en desarrollo contradice los principios básicos de la gestión de riesgos. La prioridad debe ser la protección de la ciudadanía y la garantía del flujo vehicular", agregó la Secretaría, enfatizando que toda decisión debe orientarse a "disminuir riesgos, no a incrementarlos".

Una emergencia que no termina

La crítica gubernamental se sustenta en la gravedad de la situación en el edificio Multicomercio y las torres aledañas. Martín Cucalón, primer jefe del Cuerpo de Bomberos, confirmó que las estructuras, sometidas a temperaturas superiores a los 1.000 grados centígrados, sufrieron daños irreversibles y deberán ser demolidas.

Una parte del edificio Multicomercio colapsó por las llamas, la tarde de este miércoles 11 de febrero. CARLOS KLÍNGER

"Ampliamos el perímetro 300 o 400 metros... Yo creo que se va a complicar más en el momento que se tenga que hacer la demolición", advirtió Cucalón, trazando un paralelo con la demolición del edificio en la avenida 9 de Octubre años atrás.

Mientras los bomberos luchan por evitar que el calor acumulado reactive las llamas en las bodegas llenas de mercadería, la instalación de la infraestructura política a pocas cuadras del "punto cero" tensa aún más la relación entre el Gobierno Central y el Cabildo.

