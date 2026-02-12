Sin tarima y sobre una camioneta: así cerró la marcha por Aquiles Álvarez

El Gobierno ordenó el retiro de la estructura en el Malecón. Tatiana Coronel improvisó su discurso entre el desorden

La tarima instalada en la avenida Malecón Simón Bolívar fue desmontada y las autoridades inventaron un escenario.

La movilización convocada por el Municipio de Guayaquil para respaldar al alcalde Aquiles Álvarez terminó la tarde de este jueves 12 de febrero con un mitin improvisado sobre el balde de una camioneta.

La Gobernación del Guayas, amparada en los informes de la Secretaría de Riesgos por el incendio activo en la Bahía, ordenó desmontar la tarima que se había instalado en la avenida Malecón Simón Bolívar. Esta decisión administrativa obligó al cuerpo edilicio y a los simpatizantes a reconfigurar el cierre de la jornada en medio del caos.

Discurso entre parlantes prestados

Sin el escenario principal, la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, tuvo que subir al cajón de un vehículo particular equipado con parlantes móviles. Rodeada por la multitud y con un sistema de audio precario, Coronel lanzó una crítica directa a la gestión de seguridad del Gobierno Central.

"Yo me pregunto: ¿Hasta cuándo? Somos una de las ciudades más peligrosas del mundo, y el Gobierno se ha dedicado a perseguir a sus opositores, y no a los criminales", gritó la funcionaria.

En su intervención, hizo alusión a la violencia que azota a los sectores populares: "En los barrios corre sangre. Nos faltan los 4 de las Malvinas, y no los vamos a olvidar. No podemos soportar la injusticia, esto es persecución política".

La reaparición de Fiorella Icaza

Sobre la camioneta también se observó a figuras políticas del correísmo y del entorno cercano del alcalde. Estuvo presente el asambleísta de RETO, Raúl Chávez, y el asambleísta por RC5, Ricardo Patiño.

Sin embargo, la presencia que marcó la jornada fue la de Fiorella Icaza, esposa de Aquiles Álvarez.

Rompiendo su habitual sigilo político —y tras denunciar públicamente el uso de fuerza en el allanamiento de su hogar—, Icaza se sumó a la primera línea de la protesta junto a Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, quien lideraba los cánticos de los simpatizantes.

Se desmontó la tarima que se colocó en la marcha en apoyo a Aquiles Álvarez. Cortesía

Caos con estiércol

La falta de una estructura organizativa clara (tarima y vallado) derivó en desorden. Mientras los líderes políticos hablaban, en la calzada de la avenida Malecón el ambiente se tensaba. Asistentes se golpeaban y empujaban por ganar espacio cerca del vehículo principal, situación que fue aprovechada por delincuentes que intentaban 'bolsiquear' a los manifestantes distraídos.

El comercio informal también se tomó la vía, mezclándose con la Policía Montada. La presencia de los caballos en una zona de alta aglomeración añadió un elemento insalubre a la protesta: los simpatizantes se vieron obligados a marchar esquivando y pisando el estiércol de los animales sobre el asfalto.

La concentración se disolvió alrededor de las 16:30, dejando la arteria vial nuevamente habilitada al tránsito, pero con los rezagos de una jornada marcada por la improvisación y la disputa política.