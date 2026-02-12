Caso Goleada: Concejales y ciudadanos marchan en apoyo a Aquiles Álvarez

Miles de personas salieron a la 9 de Octubre a marchar en contra de la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil

Más de mil personas se concentraron la tarde de este jueves 12 de octubre en la bulevar 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil, para expresar su respaldo al alcalde Aquiles Álvarez, quien enfrenta un proceso judicial en el denominado caso Goleada y cumple prisión preventiva en la cárcel de Latacunga.

La movilización fue encabezada por concejales y funcionarios municipales, además de colectivos ciudadanos que recorrieron de forma pacífica una de las principales arterias del centro porteño. Con pancartas, banderas y consignas, los asistentes manifestaron su rechazo a la decisión judicial y reiteraron su apoyo a la gestión del alcalde.

Durante la caminata, la concejala Emily Vera fue una de las voces más visibles. “Jamás vamos a dejar abandonada a Guayaquil; nosotros sí amamos nuestra ciudad, no como Daniel Noboa, que ha demostrado que odia nuestra ciudad y tiene secuestrado al alcalde de Guayaquil”, expresó. La edil calificó la detención de Álvarez como un “secuestro” y agregó: “Que el mundo entero sepa cómo se utiliza un aparataje judicial para secuestrar a un alcalde”.

Entre los asistentes también hubo ciudadanos que defendieron la labor del burgomaestre. “Venimos por el alcalde, ha hecho una gran gestión”, “Respaldamos a una persona que se lo merece” y “No es justo lo que le hacen a Aquiles”, fueron algunas de las expresiones recogidas durante la jornada.

La marcha llegó hasta el Malecón 2000 Carlos Pino

Reclamos por postura de la Gobernación del Guayas

La marcha también estuvo marcada por cuestionamientos hacia el Gobierno Nacional. Funcionarios municipales denunciaron que una tarima habría sido instalada en la avenida Malecón habría sido retirada por disposición de la Gobernación del Guayas.

El secretario municipal, David Norero, criticó esa decisión. “El Gobierno actúa de forma política y eso le duele a la ciudadanía, porque se espera que actúen de manera democrática. No hay ningún tipo de problema; el Gobierno lo hace político y quiere coartar la libertad de expresión y el respaldo a Aquiles Álvarez”, sostuvo.

En la misma línea, el concejal Arturo Escala afirmó que el Ejecutivo “le ha declarado la guerra a Guayaquil” y señaló que no existiría justificación para desmontar la estructura, al considerar que las condiciones en la ciudad no lo ameritaban.

Mientras tanto, el alcalde Aquiles Álvarez permanece detenido en el centro penitenciario de Latacunga, tras la orden de prisión preventiva dictada dentro del caso Goleada. Su defensa ha anunciado que apelará la medida.

