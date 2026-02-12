Tarima para marcha en apoyo a Aquiles Álvarez es desmontada

Se desmontó la tarima que se colocó en la marcha en apoyo a Aquiles Álvarez.

La tarima que había sido instalada en la avenida Malecón Simón Bolívar, en el centro de Guayaquil, para la concentración previa a la marcha de respaldo al alcalde Aquiles Álvarez, fue desmontada este jueves 12 de febrero por disposición de la Gobernación del Guayas.

“Con una emergencia activa en el centro de Guayaquil, la prioridad es una sola, la seguridad de nuestra gente. No se pueden tomar decisiones que generen aglomeraciones o dificulten el trabajo de los equipos de respuesta. En momentos como este, se actúa con responsabilidad y enfoque en proteger vidas”, señaló Arévalo a través de X.

Tribunal condena a cinco años de prisión a Sebastián Barreiro, hijo de Verónica Abad Leer más

La medida se implementó mientras la movilización avanzaba por distintos puntos del centro de la ciudad, en medio del operativo de seguridad desplegado por la Policía Nacional tras la prisión preventiva dictada contra Aquiles Álvarez en el denominado caso Goleada.

RELACIONADAS Marcela Aguiñaga exige justicia sin selectividad tras detención de Aquiles Álvarez

Según las autoridades, el retiro de la tarima buscó evitar concentraciones masivas en un solo punto y facilitar la circulación vehicular y peatonal en la zona. La decisión se enmarca dentro de las acciones de control para mantener el orden durante la manifestación.

La marcha continúa

Mientras tanto, la marcha convocada por concejales y simpatizantes del alcalde Álvarez llegó a los exteriores del Municipio de Guayaquil. Cientos de personas se concentraron frente al edificio municipal tras avanzar por el bulevar 9 de Octubre desde el Parque Centenario. En la zona, se mantiene un fuerte contingente policial que resguarda el orden público y regula el tránsito, mientras que el acceso principal a la institución está restringido, aunque las ventanillas de atención siguen operativas.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO