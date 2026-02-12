Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Se difiere la audiencia preparatoria de juicio contra Sebastián Barreiro.
Francisco Barreiro fue hallado culpable en  primera instanciaCortesía

Tribunal condena a cinco años de prisión a Sebastián Barreiro, hijo de Verónica Abad

La condena fue por oferta de tráfico de influencias y le impuso la  suspensión de derechos políticos por una década

Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, fue condenado a cinco años de cárcel por el delito de oferta de tráfico de influencias. La sentencia fue emitida la tarde de este jueves 12 de febrero de 2026 por el Tribunal que conoce el denominado caso Nene.

La sentencia, emitida por los jueces Clara Soria Carpio, Jorge Sánchez Pico y Mario Muñez Bayas, determina que Barreiro actuó como autor directo del delito. Además de la pena privativa de libertad, los jueces dispusieron el pago de una multa equivalente a 12 salarios básicos unificados, la suspensión de sus derechos políticos por 10 años y la obligación de ofrecer disculpas públicas.

RELACIONADAS
Francisco Barreiro Abad, hijo de Verónica Abad

Liberan a Oswaldo Trujillo, exabogado de Verónica Abad

Leer más

Víctima denunció que le ofrecieron un cargo en la Presidencia

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que Barreiro habría intervenido en procesos de contratación dentro de la Vicepresidencia y que solicitó dinero a Rommel Esteban Perez Chicaiza, exfuncionario de Vicepresidencia, a cambio de mantenerlo en el cargo. Según el testimonio presentado en audiencia, el excoordinador debía entregar mensualmente 1.700 dólares de su salario de 3.200 dólares. Como respaldo del supuesto acuerdo, se firmó una letra de cambio por 30.660 dólares.

La Fiscalía señaló que el presunto pacto se concretó el 8 de diciembre de 2023, en un hotel del norte de Quito, en horas de la noche.

Con esta decisión, el Tribunal cerró la etapa de juzgamiento en primera instancia y emitió su fallo  condenatorio que incluye cárcel, sanción económica y la inhabilitación política del sentenciado.

RELACIONADAS

Posible apelación de la sentencia

Tras la lectura del fallo, la defensa de Sebastián Barreiro analizará la sentencia y no descartó interponer un recurso de apelación. De concretarse, el caso pasará a conocimiento de una Sala de la Corte Provincial, que deberá revisar tanto la valoración de la prueba como la motivación jurídica del Tribunal de primera instancia.

La apelación permitiría suspender la ejecución definitiva de la condena hasta que exista una resolución de segunda instancia. Mientras tanto, Barreiro puede seguir defendiéndose en libertad.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Trump se reunirá con Noboa? La cumbre regional será en Miami el 7 de marzo

  2. Tribunal condena a cinco años de prisión a Sebastián Barreiro, hijo de Verónica Abad

  3. Atacames y Esmeraldas se alistan para un Carnaval de cultura, turismo y tradición

  4. ¿Qué pasará con Barcelona SC? La ruta legal tras la detención de Antonio Álvarez

  5. Feriado de Carnaval: Policía despliega 46.748 agentes y refuerza controles en el país

LO MÁS VISTO

  1. Caso Goleada: Miguel Ángel Loor defiende honorabilidad de Aquiles Álvarez

  2. Defensa de Aquiles Álvarez dice que indicios del caso son “actividades empresariales”

  3. Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs Barcelona: horario y TV partido Copa del Rey

  4. Ramiro García: “Fiscalía habla de lavado sin siquiera probar comercialización ilegal”

  5. Incendio en Guayaquil: el fuego sigue activo en edificio Multicomercio tras 24 horas

Te recomendamos