El plan de Jan Topic para Durán: ¿Qué propone?

El expresidenciable ha expresado su interés por asumir la Alcaldía de Durán, uno de los cantones más peligrosos del país

El candidato a la Presidencia, Jan Topic, ha expresado su interés por postularse a la Alcaldía de Durán.

Durán ha sido el cantón donde, desde hace algunos años, el excandidato a la Presidencia de Ecuador, Jan Topic, ha buscado impulsar proyectos de desarrollo y para combatir la delincuencia. En 2024, el también empresario presentó una estrategia orientada al crecimiento y la transformación del municipio.

Topic ha señalado que, en Durán, cantón que colinda con Guayaquil y Samborondón, nació y creció. Por ello ha reiterado su intención de trabajar por esta localidad, considerada una de las más peligrosas del país.

Un cantón golpeado por la violencia

En 2025, el cantón registró 538 muertes violentas, frente a las 478 reportadas en 2024. La cifra se produjo pese a la militarización de la ciudad y en medio de una administración marcada por la virtualidad, ya que, tras el ataque de mayo de 2023, el alcalde Luis Chonillo ha ejercido sus funciones de manera remota.

La apuesta: seguridad y desarrollo

Pese a este contexto, Jan Topic afirmó que le gustaría convertir a Durán en el hub logístico e industrial “más eficiente, productivo y seguro” del país. Para lograrlo, el excandidato presidencial señaló que fortalecería la seguridad, dinamizaría la economía y potenciaría la educación.

Topic aseguró que, para mejorar la seguridad, se implementaría un patrullaje con vehículos blindados equipados con tecnología especializada. Además, se prevé la instalación de botones de pánico y sistemas de alarmas en las zonas comerciales e industriales de Durán.

Asimismo, propuso la instalación de una red de videovigilancia cantonal integrada a un circuito de cámaras con analítica para la lectura de placas. Con este sistema, el departamento de seguridad municipal podría realizar la trazabilidad de la movilidad vehicular en el cantón.

Intervención por fases

De acuerdo con la estrategia planteada por Jan Topic, las intervenciones se ejecutarían por zonas en Durán. El avance hacia otros sectores del cantón dependería de que en la zona intervenida previamente se hayan resuelto los problemas de inseguridad.

Dirección para el Desarrollo

Al concluir esta etapa, el excandidato propuso la creación de la Dirección para el Desarrollo de Durán. Esta dependencia municipal sería el canal al que los empresarios acudirían para resolver problemáticas como inseguridad, trabas burocráticas o acceso a personal capacitado del cantón.

A través de esta instancia, Topic buscaría fortalecer la inversión privada en el cantón. Además, pretende garantizar que los habitantes de Durán tengan acceso a oportunidades de empleo.

Educación y respaldo político

Por otra parte, el excandidato a la Presidencia, Jan Topic, plantea que la empresa privada sea su aliada en el fortalecimiento de la educación en el cantón, mediante programas de formación técnica. Con ello, busca mejorar las capacidades profesionales de la población de Durán.

Topic mantiene conversaciones con el Partido Sociedad Unida Más Acción y el Partido Social Cristiano. Ambas organizaciones políticas han expresado su respaldo a una eventual candidatura a la Alcaldía de Durán.

