Ecuador figura entre los países con mayor percepción de corrupción en América

Informe de Transparencia Internacional advierte presiones contra medios. Crimen organizado se infiltraría en el Estado

Ecuador ocupa el puesto 32 entre los países con más alta percepción de corrupción de América, según Transparencia Internacional.

Ecuador se mantiene entre los países del continente americano que no registran avances significativos en la lucha contra la corrupción. Así lo evidencia el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional.

El informe, difundido por esta organización independiente y sin fines de lucro, analiza la percepción sobre los niveles de corrupción en el sector público de 182 países. A través de este indicador, la entidad busca visibilizar los sistemas, prácticas y redes que facilitan o perpetúan actos corruptos en distintos países.

De acuerdo con la organización, los “años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y han permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional”, lo que, en su opinión, perjudica directamente a las personas, “al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad”. Es por eso por lo que América es calificada con un promedio de 42 sobre 100.

Transparencia Internacional advierte que, desde 2012, 12 de los 33 países del continente han experimentado un deterioro considerable en sus indicadores de percepción de la corrupción. Este retroceso refleja, según el informe, la persistencia de debilidades institucionales y la falta de reformas sostenidas en materia de transparencia.

En contraste, únicamente República Dominicana y Guyana han registrado mejoras significativas en el mismo periodo. Ambos países se ubican en los puestos 37 y 40 del ranking global, respectivamente, de acuerdo con la edición 2025 del índice.

Ecuador, entre los más rezagados

Entre las calificaciones más bajas de la región figura Ecuador, junto a El Salvador. Los dos países comparten el puesto 32, debido a que, según el informe, “están experimentando un declive en la transparencia y en las libertades cívicas”.

El reporte añade que, en estas naciones, existen marcos normativos que limitan el acceso y el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Además, advierte sobre un clima de intimidación y hostilidad hacia medios de comunicación independientes, lo que reduce la supervisión ciudadana y debilita la capacidad de exigir rendición de cuentas a las autoridades.

Crimen organizado e infiltración política

El informe agrega que la corrupción ha facilitado la infiltración del crimen organizado transnacional en las estructuras políticas de varios países, lo que fomenta escenarios de impunidad e injusticia. Esta tendencia se refleja en casos como México (27), Brasil (35) y Colombia (37), que evidencian los desafíos persistentes para contener estas dinámicas.

El reporte también señala que incluso las democracias latinoamericanas con mejores resultados en el IPC, como Costa Rica (56) y Uruguay (73), enfrentan episodios de violencia vinculados a la corrupción y al accionar de redes criminales. En contraste, países con instituciones debilitadas o cooptadas, como Nicaragua (14) y Haití (16), continúan lidiando con esquemas de corrupción arraigados y con la consolidación de estructuras delictivas.

Venezuela, en el fondo del ranking

El informe también destaca que Venezuela se mantiene entre los países con la puntuación más baja del IPC 2025. Con apenas 10 puntos sobre 100, el país ocupa el puesto 180 de 182 naciones evaluadas, situándose entre los tres peor calificados del mundo y como el país con mayor percepción de corrupción en el continente americano.

Según Transparencia Internacional, este resultado refleja años de corrupción generalizada y actividades ilícitas arraigadas en las instituciones públicas, lo que ha contribuido al aumento de la pobreza y la desnutrición, además de deteriorar la confianza ciudadana y la capacidad del Estado para proveer servicios básicos.

Países mejores puntuados

Por otro lado, los países con puntuaciones más altas en las Américas son Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68). Estas naciones figuran entre las democracias más sólidas de la región; sin embargo, el informe advierte que su margen de crecimiento es limitado y que los “retrocesos son preocupantes” en determinados ámbitos institucionales.

En contraste, Estados Unidos (64) mantiene una tendencia descendente en el índice. En 2025 registró su puntuación más baja hasta la fecha, lo que refleja desafíos persistentes en materia de integridad pública y confianza institucional.

El llamado a priorizar la lucha anticorrupción

Ante este panorama, Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, enfatiza que “los gobiernos deben priorizar la lucha contra la corrupción en su agenda”. Para ello, señala, es fundamental proteger las libertades fundamentales, reforzar la transparencia en la contratación pública y garantizar la aplicación de la ley mediante un poder judicial fuerte e independiente.

Torchiaro agrega que enfrentar la corrupción también exige fortalecer la cooperación internacional para investigar y sancionar casos de carácter transnacional. Asimismo, subraya la necesidad de cerrar los vacíos legales que permiten que el dinero de origen ilícito cruce fronteras y se integre en los sistemas financieros sin controles efectivos.

