Así avanza el proceso de revocatoria del mandato de Daniel Noboa en Ecuador

CNE ya entregó el plan de Gobierno y el colectivo solicitará en mayo los formularios para seguir con el proceso

En mayo, el presidente Daniel Noboa cumplirá un año de gestión de su segundo mandato.

El colectivo ciudadano Alianza Nacional por el Rescate del Ecuador avanza en el proceso para solicitar la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa. La organización recibió del Consejo Nacional Electoral (CNE) una copia certificada del plan de gobierno presentado para el período 2025-2029 y prevé pedir en mayo los formularios oficiales para continuar el trámite. La iniciativa se ampara en el artículo 105 de la Constitución, que establece que la revocatoria puede activarse tras el primer año de gestión y con el respaldo del 10 % del padrón electoral.

El 22 de enero de 2026, la organización remitió un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE) con el objetivo de solicitar una copia certificada del plan de trabajo presentado por Daniel Noboa y de María José Pinto, como candidatos por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) para el período 2025-2029. Esta solicitud buscaba contar con la documentación oficial que respalde el análisis del cumplimiento de los compromisos asumidos por los candidatos.

Además, la organización solicitó información detallada sobre los procedimientos y requisitos necesarios para avanzar en el proceso de revocatoria del mandato. De esta manera, buscan asegurarse de cumplir con cada paso establecido y evitar omitir cualquier trámite formal.

CNE entrega la documentación al colectivo

Un mes después, el Consejo Nacional Electoral entregó la documentación del plan de trabajo de Noboa, solicitada al colectivo. La información fue confirmada por Víctor Hugo Erazo, coordinador nacional de la organización, quien destacó la importancia de contar con los documentos oficiales para continuar con el proceso.

En su cuenta personal de X, Erazo informó que el CNE “ya nos entregó el Plan de Gobierno de ADN, en copias certificadas”, lo que permitirá al colectivo revisar de manera detallada el contenido del plan. Esta revisión es un paso clave para preparar las acciones necesarias y dar seguimiento al proceso de revocatoria del mandato de Daniel Noboa.

Próximos pasos para la revocatoria

Asimismo, el colectivo prevé solicitar en mayo los Formularios para la Revocatoria del Mandato de Noboa, un requisito indispensable para avanzar con la iniciativa. Este trámite permitirá formalizar la intención de revocar el mandato y cumplir con los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Este mecanismo está contemplado en el artículo 105 de la Constitución y establece que la revocatoria de mandato solo puede iniciarse después de cumplido el primer año y antes de finalizado el último año del período para el que fue electa la autoridad cuestionada. Además, la solicitud de revocatoria debe estar respaldada por un mínimo del diez por ciento de las personas inscritas en el último registro electoral.

Un año de gestión presidencial

El 24 de mayo de 2026, el Gobierno de Daniel Noboa cumplirá un año de gestión en su segundo período presidencial. Noboa, a sus 36 años, asumió la banda presidencial, por primera vez, en noviembre de 2023, tras la activación de la muerte cruzada por parte del entonces presidente Guillermo Lasso.

En 2023, Daniel Noboa asumió la presidencia para completar el período que no culminó Guillermo Lasso. El mandatario es hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, quien intentó en cinco ocasiones llegar al palacio de Carondelet, pero sin lograrlo.

Les comunico que el Consejo Nacional Electoral, ya nos entregó el Plan de Gobierno de ADN, en copias certificadas; con ésto hemos dado un paso más, para solicitar en mayo los Formularios para la Revocatoria del Mandato de Noboa. pic.twitter.com/1fv6sh9hw3 — Víctor Hugo Erazo (@victorhugoerazo) February 23, 2026

