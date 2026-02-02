Plan de seguridad oficial es cuestionado por Jan Topic: estos son sus argumentos

El excandidato a la Presidencia de Ecuador, Jan Topic criticó el plan de seguridad del primer mandatario, Daniel Noboa.

Hace siete días, el presidente Daniel Noboa presentó su nuevo plan de seguridad a través de un video difundido en las plataformas oficiales de la Presidencia. En el material audiovisual, el mandatario señaló que la propuesta constituye una estrategia integral orientada a combatir y desarticular las estructuras criminales del país. Sin embargo, este planteamiento no ha estado exento de críticas y ha sido cuestionado públicamente por Jan Topic, excandidato a la Presidencia, quien puso en duda su alcance y efectividad.

Según el presidente, el Estado invertirá $ 180 millones para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad en aire, mar y tierra. Además, se destinarán $ 50 millones adicionales a tecnología enfocada en labores de inteligencia y control. Para el Gobierno, este desembolso representa una inversión histórica en materia de seguridad.

Según detalló Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, con esos recursos se ejecutarían 11 proyectos estratégicos orientados al fortalecimiento de la seguridad nacional. Entre las iniciativas previstas constan la compra de siete helicópteros bimotor, un buque logístico multipropósito y un sistema radar 3D. Además, se contempla la adquisición de escáneres y drones destinados a operaciones de control en la frontera ecuatoriana.

Además, modernizar los sistemas tácticos de inteligencia. También incluye el reforzamiento de la movilidad y capacidad operativa en aire, mar y tierra. Por su parte John Reimberg, ministro del Interior, dijo que implementará "sistemas de última generación", como los sistemas IBIS y AFIS para identificar armas y municiones con precisión.

Las críticas de Jan Topic al plan oficial

Sin embargo, a juicio de Jan Topic, en este planteamiento existe una “ausencia completa de una estrategia”. Además, recalcó que Ecuador ya cuenta desde hace años con tecnologías como IBIS y AFIS, por lo que cuestionó que se las presente como una novedad dentro del plan.

Topic agregó que “un buque, siete helicópteros y $ 200 millones no son una estrategia”. También criticó que el presidente Noboa no haya sido explícito en los objetivos del plan ni que los anuncios realizados sean medibles. A su criterio, una estrategia debe detallar con claridad qué herramientas se usarán, con qué fines y qué resultados concretos se esperan alcanzar.

En ese sentido, explicó que una verdadera estrategia debería establecer acciones específicas, como la instalación de escáneres en la frontera norte para frenar el ingreso del narcotráfico. Como ejemplo, mencionó que se podría fijar una meta concreta, como incautar 600 toneladas de droga en 2026, lo cual, según afirmó, sería real, medible y accionable.

La propuesta fronteriza de Topic

Asimismo, Topic planteó una propuesta para enfrentar la inseguridad en las zonas fronterizas, al señalar que “como ecuatorianos no nos podemos quedar en la queja”. En ese sentido, sostuvo que es necesario pasar de los discursos a la acción con medidas concretas y de rápida ejecución, por lo que propuso un plan dividido en tres fases.

Como primera etapa, sugirió eliminar cerca de 50 pasos clandestinos hacia el país en un plazo menor a una semana. Posteriormente, propuso fortalecer el paso fronterizo de Rumichaca mediante la instalación de escáneres y tecnología backscatter. A estas acciones se suma la recuperación de los pasos de Mataje y San Gabriel, considerados puntos críticos en la frontera norte del Ecuador con Colombia.

En una segunda fase, Topic propuso la construcción de infraestructura vial fronteriza de doble carril, acompañada de muros de hormigón armado de cinco metros de altura, con capacidad balística y mallas anticorte. Además, planteó la implementación de sistemas de videovigilancia, sensores de suelo y tecnología de detección antitúneles para reforzar el control territorial.

La propuesta también contempla la instalación de destacamentos militares cada 30 kilómetros, equipados con material que actualmente se encuentra almacenado. En ese contexto, enfatizó la necesidad de poner en operación el equipo militar que, según dijo, “duerme en bodegas”.

Bajo este planteamiento, Topic sostuvo que a los gobernantes “solo les queda actuar”, bajo esta idea planteada.

