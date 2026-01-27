El “plan de seguridad” de Daniel Noboa no es más que pura propaganda

Análisis| La falta de credibilidad del Gobierno hace que todo resulte inverosímil. No hay una evaluación del 2025

Daniel Noboa y sus ministros John Reimberg y Gian Carlo Loffredo anunciaron un "plan de seguridad" sin evaluar la gestión de 2025, un año donde la violencia escaló.

Uno de los mayores activos políticos que tiene un gobernante durante el ejercicio de su mandato es la credibilidad. Si la credibilidad es alta, el anuncio o promesa que haga será asimilado con entusiasmo por los gobernados; si es baja, provocará inmediatamente escepticismo y dudas. Eso es lo que ocurre con el video que la mañana del lunes 26 de enero divulgó el presidente de la República, Daniel Noboa, en el que él y tres de sus más altos funcionarios aparecen anunciando lo que la Presidencia llamó el “Plan de Seguridad” para el año 2026.

Con un tono y un ritmo propios de una serie barata de televisión sobre policías y detectives, aparece primero el presidente Daniel Noboa y luego sus ministros de Defensa y del Interior, Gian Carlo Loffredo y John Reimberg, y, por último, José Julio Neira, quien tiene entre muchísimas otras responsabilidades la de controlar y prevenir la circulación de dineros contaminados por las mafias y el crimen organizado.

La falta de credibilidad de los protagonistas del video hace que casi todo lo que dicen resulte absolutamente inverosímil. “Vimos resultados”, dice el presidente al inicio, lo cual termina siendo un mal chiste.

El análisis que olvidó Daniel Noboa

¿Qué resultados? Basta revisar los datos reales para comprobar que esos supuestos “resultados” son absolutamente desastrosos: 2025 fue el año más sangriento en la historia del país, con 9.216 homicidios, lo que equivale a 50,9 casos por cada 100 mil habitantes. Esa cifra ubica al Ecuador entre los países más violentos del mundo.

El año 2025 representó un retroceso brutal en comparación con 2024, cuando se registraron 6.954 homicidios y se suponía que se estaba produciendo una mejora en la situación. Pero no fue así. Los “resultados” que Noboa dice que “hemos visto” constituyen, en realidad, un desastre.

El presidente afirma inmediatamente después que se han desarticulado estructuras criminales, que se capturó a los más buscados y que se los envió a la cárcel, lo cual puede ser cierto en términos puntuales, pero contrastado con los resultados de 2025 demuestra que esas acciones no funcionaron.

Las compras de Defensa ya estaban en proceso

Luego de la presentación de Noboa aparece Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, a quien presentan como un superhéroe de serie televisiva. Loffredo anuncia que este año habrá una inversión de 180 millones de dólares para ejecutar 11 proyectos estratégicos, “entre los que destacan la compra de siete helicópteros multipropósito”. Lo que no dice, sin embargo, es que esa compra forma parte de una renovación de flota que ya venía ejecutándose desde administraciones anteriores.

Loffredo también anuncia la compra de un radar, lo cual es una verdad a medias: ese radar fue adquirido hace al menos un año y no ha sido despachado desde España porque el gobierno ecuatoriano no ha sido capaz -o no ha querido- adecuar un terreno en el cerro de Montecristi.

Más de un año sin poder aplanar y preparar un terreno de una hectárea, bajo la explicación de supuestas complicaciones climáticas y del tipo de suelo, resulta ridículo. En ese mismo lugar existen construcciones mucho más grandes y, además, allí ya hubo un radar que fue destruido por un grupo de militares que hoy están siendo procesados, en un evidente acuerdo con las mafias.

Con el mismo estilo de superhéroe aparece, acto seguido, el ministro del Interior, John Reimberg. Entre los logros que resalta está el hecho de que la UNASE -una unidad policial dedicada al combate del secuestro- funcione de manera autónoma, cuando eso ha ocurrido desde hace muchos años.

Afirma, además, que “este plan presidencial se proyecta como uno de los mejores de la región”, sin ofrecer ningún parámetro técnico que permita compararlo con planes de seguridad de otros países.

¿Neira contra el lavado de dinero?

La cereza del pastel la pone el inefable José Julio Neira, director de la UAFE. “El crimen organizado no se derrota si no se le quita el dinero”, asegura, y luego afirma que el organismo a su cargo “sigue la ruta del dinero ilegal para evitar que continúe financiando la violencia, las armas y la corrupción política que afecta a los ecuatorianos”.

Neira parece olvidar que hace muy poco declaró que la UAFE no puede hacer nada frente a compras multimillonarias de casas y mansiones en Mocolí, porque -según él- únicamente notarios y registradores pueden activar las alertas.

Y miente descaradamente cuando sostiene que “nuestro mensaje es contundente: identificar el dinero del crimen, sacarlo de circulación y debilitar a las mafias que financian estructuras criminales, políticos corruptos y a sus partidos, que ya están siendo identificados y pagarán las consecuencias de sus actos”.

¿Con qué cara sostiene eso Neira? No solo fue incapaz de detectar la evidente y aparatosa aparición de grandes fortunas ligadas al crimen, como las de los nuevos ricos de Mocolí o las llamadas “chicas de la mafia”, sino que tampoco hizo nada cuando un dinero cuya procedencia nadie ha aclarado sirvió para que el gobierno comprara, por 2,6 millones de dólares, dos medios de comunicación.

En resumen, el video transmitido en cadena nacional de radio y televisión y difundido en redes sociales es más una proclama publicitaria que un auténtico plan de seguridad.

Ni el presidente ni sus funcionarios realizan en el video una evaluación de lo ocurrido en el último año, algo indispensable para entender qué se pretende cambiar. Tampoco el presidente hace lo más elemental: anunciar un plan acompañado de funcionarios nuevos que permitan pensar en un giro real.

Y guarda silencio sobre uno de los problemas centrales: el sistema judicial, donde el Consejo de la Judicatura sigue en manos de funcionarios impresentables y embarrados hasta las orejas.