Comisión iniciará la revisión de postulaciones a Fiscal General: ¿Cómo es el proceso?

El concurso para Fiscal General de Ecuador entra en una fase crítica tras la entrega de expedientes de 75 postulantes. Sin embargo, denuncias de incumplimiento en los plazos reglamentarios y sombras por procesos judiciales previos del secretario de la Comisión ponen en duda la transparencia de la selección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

Entrega de los expedientes de los postulantes a Fiscal General

La Comisión Ciudadana de Selección recibió este 9 de marzo de 2026 los expedientes de los 75 abogados inscritos para liderar la Fiscalía General del Estado durante los próximos seis años. El acto formal contó con la presencia de la secretaria del CPCCS, María Gabriela Granizo, y el secretario del cuerpo colegiado, David Soria.

La entrega de documentos ocurre en medio de cuestionamientos sobre la idoneidad de los funcionarios encargados. David Soria fue denunciado en 2024 por presunto abuso de cargo y falsedad ideológica en un informe del concurso para Defensor Público. Curiosamente, la denunciante de aquel caso, Inés Maritza Romero, figura hoy como postulante en este proceso para Fiscal.

Denuncian vicios en los plazos del concurso

La veeduría ciudadana alertó que el proceso podría estar viciado debido a un incumplimiento del artículo 30 del reglamento. Según la normativa, la Secretaría General debía remitir los archivos un día después de finalizar las inscripciones (3 de marzo), pero la entrega se dilató una semana.

A través de la red social X, la veeduría fue enfática sobre la falta de transparencia:

Retraso injustificado: La Comisión no pudo iniciar la fase de admisibilidad a tiempo porque los archivos no llegaron completos a la sede en Quito.

Riesgo legal: Los veedores advierten que este incumplimiento expone al concurso a futuras acciones judiciales y pedidos de nulidad.

Dudas sobre la custodia: "Cada día de retraso siembra dudas sobre la transparencia", señaló el organismo de control social.

Los 75 aspirantes enfrentarán ahora la fase de admisión, seguida por la revisión de inhabilidades, calificación de méritos y la etapa de oposición. La mirada pública se mantiene sobre el CPCCS ante el riesgo de que errores administrativos frenen la designación de la máxima autoridad judicial del país.

Lo que viene en el concurso de Fiscal General

En la fase de admisibilidad, la Comisión Ciudadana de Selección con el apoyo del equipo técnico revisará cada una de las postulaciones ingresada para verificar el cumplimiento de requisitos (ser ecuatoriano, tener un título de abogado y haber ejercido con probidad notoria por al menos diez años) y la inexistencia de prohibiciones e inhabilidades. La revisión tiene un plazo de 10 días.

Si algún postulante considera haber sido afectado durante la revisión de su documentación, el reglamento del concurso prevé la posibilidad de presentar una solicitud de reconsideración que deberá ser resuelta en un plazo de cinco días. Con la resolución de las reconsideraciones, la Comisión emitirá el informe final de admisibilidad para su aprobación en el Pleno del CPCCS.

