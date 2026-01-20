José Julio Neira miente sobre las obligaciones de la UAFE

José Julio Neira dijo una mentira cuando afirmó que la UAFE no puede actuar de oficio ante casos como el del lavado de dinero de alias 'Marino', asesinado en Mocolí.

José Julio Neira, el responsable en el Gobierno de controlar y evitar que se lave dinero sucio en el Ecuador, miente. Mintió sin atenuantes hace poco cuando le dijo al periodista Carlos Vera que el organismo a su cargo no puede abrir de oficio investigaciones por casos de lavado de dinero mal habido, por más evidentes que estos sean. Según el funcionario, la responsabilidad de prender la alarma por supuestos casos de lavado corresponde únicamente a notarios y registradores de la propiedad.

Cuando dijo eso, Neira Hanze estaba mintiendo en vivo y en directo. Lo hizo a propósito del caso de Stalin Rolando Vargas, alias Marino, cabecilla de Los Lagartos, asesinado el 7 de enero en la exclusiva zona de Isla Mocolí.

Vera le había expresado, como es obvio, su asombro de que narcotraficantes de la talla del Marino, buscados por la justicia, puedan darse el lujo de invertir y divertirse tranquilamente en lujosas mansiones en Mocolí, donde viven muchas autoridades de un Gobierno que dice combatir el narcotráfico.

“Dependemos, en este caso del Marino, sobre sus casas y sus bienes de lujo, de que el notario que hizo la transacción y el registrador de la propiedad nos envíen la alerta de posible lavado de activos”, dijo Neira.

¿Por qué es mentira lo que Neira dice de la UAFE?

¿Y por qué es mentira lo dicho por Neira? De acuerdo con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos, en su artículo 12, la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) puede iniciar análisis sin denuncia previa cuando existen razones suficientes para sospechar. Como debió haber ocurrido en el caso de alias Marino, en el que, en efecto, había “razones suficientes” para sospechar, tal como lo establece la ley.

La cosa no queda ahí. Esa misma ley faculta a la UAFE a elaborar programas y ejecutar acciones para detectar operaciones sospechosas, a solicitar información a los llamados “sujetos obligados” -entre los que, en efecto, están notarios y registradores de la propiedad- y a incorporar nuevos sujetos obligados a reportar. Es decir, la UAFE puede recibir alertas de organismos obligados a hacerlo e instar a otros a que lo hagan, pero entre sus obligaciones también está la de realizar análisis e investigaciones de oficio.

De acuerdo con esa ley y otros reglamentos, la UAFE, si bien no puede hacer allanamientos como la Policía Judicial, trabaja como una unidad de inteligencia financiera, cuya función es analizar transacciones sospechosas, identificar patrones, detectar operaciones inusuales y reportar esa información a la Fiscalía para que esta pueda actuar en el ámbito penal.

La UAFE tampoco actuó ante el caso de la pareja de Mario Pineida

La mentira que aventó Neira en el programa de Carlos Vera no solo está relacionada con el caso del Marino en Mocolí, sino con otros igualmente evidentes. En realidad, Neira es responsable de que no se haya hecho ningún tipo de investigación sobre las cuentas de Guisella Fernández, la mujer que fue víctima de sicariato junto a su pareja, el futbolista Mario Pineida.

Según un informe oficial que Ecuavisa reveló luego del asesinato, Guisella Fernández movió 27 millones de dólares entre 2020 y 2023, aunque apenas declaró 9,1 millones de dólares. Es decir, hubo al menos 18,7 millones de dólares que no fueron detectados por las autoridades, entre ellas la UAFE, a pesar de que Guisella decía dedicarse a la venta de celulares.

¿Cómo es que la UAFE de Neira fue incapaz de detectar estos movimientos, que son gigantescos, cuando depósitos mayores a 10 mil dólares, por ejemplo, son inmediatamente investigados por ese organismo?

Neira culpa al notario

Neira, con su respuesta a Vera, no solo no dijo la verdad sobre las responsabilidades del organismo, sino que eludió un hecho incontrastable: el crimen organizado hace inversiones millonarias, compra casas, financia viajes para influencers, y la UAFE mira para otro lado, aparentemente basándose en la premisa de Neira de “es que el notario no me dijo nada”.

Pero la mentira de Neira tiene otro lado, quizá incluso más siniestro. Meses antes había dicho todo lo contrario, cuando se trataba de perseguir al diario EXPRESO. Lo hizo en el video que grabó y difundió sobre las investigaciones que llevaba adelante para, supuestamente, encontrar lavado de activos o evasión tributaria en GRANASA, la empresa que edita el Diario.

Eso ocurrió en septiembre de 2025, y en ese video aparecía el funcionario afirmando que, de acuerdo con las investigaciones de la UAFE, unos repartidores de EXPRESO (canillitas) habían facturado hasta cinco millones de dólares, lo que hacía pensar, según él, que el Diario había cometido evasión tributaria.

Neira dijo que sí investigó operaciones inusuales en 2025

Pero eso no es todo. En una entrevista con Teleamazonas, realizada en junio de 2025, Neira le decía a la periodista Liz Valarezo, en tono de orgullo y satisfacción, que la UAFE, en los primeros cinco meses de 2025, había detectado y reportado a la Fiscalía operaciones inusuales por 400 millones de dólares.

Es decir, que por iniciativa propia la UAFE había identificado esos supuestos movimientos. Incluso alardeó en esa entrevista sobre las mejoras realizadas en el organismo gracias a fondos recibidos de organismos multilaterales y sobre la aplicación de pruebas de confianza a sus funcionarios. Allí hablaba de que la UAFE había incrementado sus inspecciones en un 155 %, ya que -sostenía- ese organismo “por ley hace la prevención y la erradicación del lavado de activos”.

Lo de Neira no tiene atenuantes. Cuando le dijo a Carlos Vera la mentira de que la UAFE no puede hacer investigaciones por iniciativa propia, aseguró que ese era un problema que el país debía solucionar. ¿Por qué no ha hecho nada para ello? ¿Por qué no propuso una reforma legal, en el supuesto de que lo que dijo fuera verdad? Neira ha actuado, al menos en este tema, como un mentiroso.

