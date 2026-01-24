Guerra comercial con Colombia es por los motivos más inauditos

El conflicto entre Ecuador y Colombia es uno de los más absurdos en la historia de ambos países sacado del manual de Trump

La guerra comercial que se desató entre el martes 20 y el miércoles 21 de enero entre Colombia y Ecuador debe ser una de las pugnas más absurdas en la historia de ambos países y, quizá, la que más puede afectar a los ciudadanos de ambos lados de la frontera. La única que tal vez la supera es la guerra que hubo en 1863, cuando el entonces presidente García Moreno le declaró la guerra a Colombia, aparentemente por un lío de faldas en el que estaba involucrado un embajador de ese país con una aristócrata quiteña a la que el presidente ecuatoriano le tenía puesto el ojo.

Aunque el detonante del conflicto no ha sido establecido con claridad, hay dos versiones: la que dio el presidente Noboa en Davos, cuando dijo que iba a imponer un arancel del 30 % a los productos colombianos por la falta de colaboración del gobierno colombiano en el control de la frontera; y la otra, divulgada por medios en Colombia y Ecuador, según la cual el verdadero motivo fue el pedido del gobierno de Gustavo Petro para que Ecuador libere al exvicepresidente Jorge Glas, preso por corrupción y a quien ese país le otorgó graciosamente la nacionalidad.

La amenaza de aranceles fue un acto absolutamente ridículo

Lo cierto es que, por cualquiera de los dos motivos, la pugna se convirtió en una estúpida guerra comercial, porque el presidente del Ecuador no actuó pensando en los intereses de la gente, sino en una agenda dirigida a sacar réditos políticos. Haber recurrido a la amenaza de los aranceles fue un acto absolutamente ridículo porque, de manera evidente y grosera, fue una decisión sacada del manual político de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, con el agravante de que fue el mandatario de uno de los países más pequeños y débiles de la región, Ecuador, quien anunció una medida con la que el país más poderoso del mundo está rediseñando el mapa geopolítico mundial.

La primera tesis sobre el estallido de la guerra comercial sostiene que hubo un pedido del gobierno de Colombia para que se libere a Jorge Glas y se lo entregue a ese país por tener la nacionalidad colombiana; caso contrario, se cortaría el suministro de energía al Ecuador. De haber sido ese el caso, ¿por qué el presidente Noboa lo ocultó y, más bien, dijo que se trataba de la falta de cooperación en la lucha contra el crimen en la frontera?

La figura de Glas que incomoda

Es cierto que un día antes de la declaración en Davos, Petro había publicado un mensaje en X con una fotografía de Glas, en el que decía que era un preso político y que debía ser liberado y entregado a Colombia. Si ese hubiera sido el caso, Noboa tenía muchas otras opciones distintas a anunciar un alza enorme de los aranceles. Perfectamente pudo haber respondido al mensaje de Petro señalando que Glas es un condenado por la justicia ecuatoriana por corrupción y que no es, en absoluto, un preso político. O, por último, pudo haber ignorado el pedido o, en su defecto, desplegado un operativo diplomático para desactivar las impresentables pretensiones de Petro.

No hay que olvidar que la nacionalización de Glas es claramente ilegal: las normas colombianas exigen que el candidato a ser nacionalizado haya vivido, al menos, un año en ese país.

Existe incluso una versión que afirma que una comisión enviada por Petro estaba haciendo lobby en Quito para conseguir la liberación de Glas y que amenazaba con cortar la provisión de energía eléctrica. Esta es quizá la hipótesis más inverosímil, pero aun en el supuesto de que hubiera sido cierta, Ecuador podía haber activado un operativo diplomático o mediático para rechazar el pedido, pero nunca anunciar una guerra comercial, peor aún con el argumento de los problemas en la frontera.

La segunda versión es la que le consta a la opinión pública, porque es la que divulgó Noboa en Davos: Colombia no estaría colaborando en el control de la frontera y el inmenso flujo de cocaína que se genera en ese país llega fácilmente al Ecuador. Tampoco este era, ni de lejos, un argumento para desatar una guerra comercial. Para solucionar el impasse existían mecanismos diplomáticos e incluso la opción de pedir a Estados Unidos que exija a Colombia redoblar esfuerzos en la frontera.

Noboa dijo la verdad cuando habló de la falta de colaboración colombiana, pues es evidente que su gobierno juega a “los arcos abandonados” en esa zona, lo que permite el ingreso de droga al Ecuador. El problema es que Noboa no tiene legitimidad para hacer esa aseveración por dos motivos. El primero es que Ecuador tampoco ha desplegado un operativo militar relevante en la zona fronteriza que pueda contener, al menos en algo, el paso de la droga. El segundo es que, puertas adentro, no tiene una conducta coherente con su acusación a Colombia: ni siquiera ha retirado la confianza al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, desde cuyo despacho se amenazó a un juez para que fallara a favor de un narcotraficante.

Todo lo dicho apunta a que el verdadero problema es que Noboa necesita un chivo expiatorio para eludir su responsabilidad en el fracaso de la lucha contra el crimen organizado. Y qué mejor que encontrar un enemigo externo para culparlo.

Si la medida finalmente se aplica, los ecuatorianos tendrán que pagar medicamentos más caros, pues ese es el principal rubro de las importaciones desde Colombia, seguido por insumos agrícolas que también se encarecerán. Y, por último, sufrirán la falta de energía eléctrica, que desde la tarde del jueves ya no se entrega al Ecuador. Que los aguaceros protejan al país, porque su gobierno no lo hace.

