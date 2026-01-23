Ecuador: déficit de energía eléctrica subirá sin el aporte de Colombia

La importación de energía permite cubrir alrededor del 8 % de la demanda. El Gobierno afirma que tiene 5.454 MW disponibles

El sistema de generación de energía eléctrica de Ecuador tiene una baja sensible. Colombia —que aporta en promedio con el 8 % del suministro para cubrir la demanda nacional— decidió suspender la venta de electricidad a Ecuador desde las 18:00 de este 22 de enero de 2026, en reciprocidad a la tasa de seguridad del 30 % impuesta por el presidente Daniel Noboa a las importaciones que provienen del país vecino.

La salida del suministro de Colombia, que ha aportado de manera sostenida durante 2025 e inicios de 2026, provocará que el déficit de generación que arrastra Ecuador desde 2023 aumente, según especialistas consultados por EXPRESO.

La electricidad que Colombia vende a Ecuador representa —en épocas de estiaje— alrededor del 8 % de la demanda promedio nacional de energía, que supera los 4.000 megavatios. Así, el suministro de Colombia equivale a aproximadamente 292 MW, que durante todo el día significa aproximadamente 7.000 MW hora por día (ver gráfico).

Contando con la importación de Colombia, se preveía que el déficit llegue en 2026 a 1.439,8 megavatios (MW). Esto significaba una brecha mayor en un 48,9 % frente a lo estimado para 2025 (966,5 MW), según proyecciones que constan en el Informe Técnico Económico para el alquiler de generación termoeléctrica delegada por el Ministerio de Ambiente y Energía a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

La cifra obedece al crecimiento sostenido de la demanda —estimado en un promedio anual de 315 MW— y a la capacidad de generación de energía que aún no ha sido incorporada, precisa el Operador Nacional de Electricidad (Cenace), citado por la Celec.

El déficit de Ecuador para generar energía subirá

El Ministerio de Ambiente y Energía, por su parte, estimaba un déficit de 866 MW. Pero esta cifra variará al dejar de contar con el aporte energético de Colombia.

En el mejor escenario, considerando las cifras “cautas” del ministerio, el déficit de Ecuador ascenderá a 1.316 MW, incluidos los 450 MW que provenían del país vecino, advierte Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingeniería y Economía.

Ante este escenario, la salida para cubrir la demanda de este servicio público en Ecuador será utilizar energía térmica, usar la reserva de Mazar —que se buscó preservar en las últimas semanas— e incluso solicitar nuevamente a los privados que enciendan sus generadores, refiere Fernando Salinas, presidente del Foro Energético de Ecuador.

Emplear la reserva de Mazar para generar significará, por ejemplo, que la cota de su embalse vaya en descenso. Hasta las 15:00 del 22 de enero de 2025 estaba a 2.144 metros sobre el nivel del mar (msnm). Es decir, a 9 metros de llegar a su punto máximo (2.153 msnm).

La posibilidad de los racionamientos en Ecuador vuelve a aparecer

Esta reserva de energía acumulada, con un uso constante y lluvias esporádicas, podría garantizar la generación durante un mes más, luego Acuña advierte que se podrían registrar nuevamente racionamientos.

Salinas tiene un pronóstico menos drástico, pero igual desalentador. Si la medida de Colombia se mantiene y continúan los bajos caudales, no descarta que en marzo de 2026 se presente un riesgo de racionamiento. “La seguridad energética de nuestro país se encuentra comprometida. La decisión de Colombia de dejar de vender energía a Ecuador evidencia la vulnerabilidad de depender de un solo proveedor internacional”.

Para cubrir la demanda, Salinas menciona también se deberá usar la generación térmica, que tiene un tope de 1.300 MW por la vetustez de sus centrales, la fallida incorporación de las plantas de Progen y Austral y de otras soluciones. Este suministro incluye el aporte de tres barcazas de Karpowership (300 MW), aunque el contrato de una de ellas (Murat Bey) estaba previsto que culmine el 7 de enero de 2026.

Ante las condiciones actuales, Salinas considera que la renovación del contrato de esta embarcación resulta “urgente”.

Los costos de generación de energía eléctrica en Ecuador podría aumentar

Además, al emplear fuentes térmicas con más énfasis se deberá destinar más recursos económicos para combustibles, que encarecen la producción de electricidad, y así aumentarán los costos de generación.

Generar con derivados —que reciben subsidios por parte del Estado— cuesta casi cuatro veces más (14 centavos por kilovatio hora, kWh) de lo que representa hacerlo con hidroeléctricas (3,6 centavos por cada kWh).

El Gobierno garantiza el suministro para cubrir la demanda en Ecuador

Pese a este escenario, el Ministerio de Ambiente y Energía ecuatoriano informó en la tarde del 22 de enero de 2026 que el Sistema Nacional Interconectado registra una disponibilidad “real” de 5.454 MW, que permite atender la demanda nacional con generación propia. No detalló el aporte de energía de cada fuente. Además, aseguró que la energía almacenada en los principales embalses del país suma 790,7 gigavatios hora.

Acuña enfatiza que Ecuador requiere en promedio 4.000 MW para cubrir la demanda promedio de energía eléctrica nacional. Este recurso proviene, según datos del Cenace, de las siguientes fuentes:

En energía térmica tenemos 1.260 MW, incluidos el aporte de las barcazas “en teoría” (300 MW). Aunque se cuenta con una capacidad instalada de 2.100 MW, no toda la infraestructura está en condiciones para generar este recurso.

En energía hidroeléctrica la capacidad disponible es 2.689,3 MW, según datos del 21 de enero de 2026 del Cenace. Sin embargo, en estiaje esta generación puede caer a 1.700 MW y durante la época de lluvias puede ascender a 4.200 MW.

Mientras tanto, en otras fuentes renovables (eólica, fotovoltaica y biomasa) se dispone de 21,4 MW.

En función de estos valores, la generación disponible asciende a alrededor de 3.970,7 megavatios, según los datos disponibles del Cenace. Pero si la demanda llega al pico proyectado para 2026 (5.270 MW), el sistema de generación eléctrica eventualmente podría entrar en apuros a menos que se registren lluvias constantes. “En definitiva tenemos un déficit para cubrir la demanda nacional de electricidad”, advierte Acuña.

Ante este escenario, Salinas considera que la medida del presidente Noboa de imponer la tasa de seguridad del 30 % para las importaciones que provienen de Colombia “es una decisión errada. Se está confundiendo un tema de seguridad con asuntos comerciales al estilo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero Ecuador no es EE.UU., Ecuador tiene un mercado pequeño y dependiente de ciertas importaciones de Colombia”.

