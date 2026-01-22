Ecuador afirma que puede cubrir demanda eléctrica sin importar energía desde Colombia

El nivel del embalse de Mazar se ubica en 2.144,02 metros sobre el nivel del mar (msnm)

Ecuador asegura en “condiciones normales de operación”, el sistema eléctrico ecuatoriano puede operar sin energía importada desde Colombia. Así lo informó el Ministerio de Ambiente y Energía este 22 de enero de 2026, al señalar que el país cuenta con capacidad suficiente para cubrir de forma “autónoma” la demanda diaria, incluso ante una eventual indisponibilidad del suministro colombiano.

El anuncio se realiza luego de que el Ministerio de Energía y Minas de Colombia informó que a partir de las 18:00 de este 22 de enero de 2026 se suspenderá la venta de energía eléctrica para Ecuador, en reciprocidad a la tasa de seguridad del 30 % impuesta por el presidente Daniel Noboa,

Esta medida se toma a pesar de que el suministro de electricidad desde Colombia es clave para Ecuador. Solo entre el 1 y 20 de enero de 2026 se importaron en promedio 230 megavatios (MW) de energía desde Colombia, según información del Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Esta potencia representa el 51 % del total que puede recibir el país desde la nación vecina (450 MW). Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Energía minimizó este aporte.

De acuerdo con el comunicado oficial de esta entidad, el Sistema Nacional Interconectado (SIN) registra una disponibilidad real de 5.454 megavatios (MW), lo que permite atender la demanda nacional con generación propia y mantener márgenes operativos adecuados para garantizar la estabilidad del servicio eléctrico.

Las autoridades detallaron que la energía almacenada en los principales embalses del país suma 790,7 gigavatios hora (GWh), distribuida de la siguiente manera:

Mazar: 609,59 GWh

Amaluza: 83,01 GWh

Pisayambo: 62,1 GWh

Marcel Laniado: 36 GWh

La cota de Mazar está a 2.144 msnm

Además, en el caso de Mazar, el nivel del embalse se ubica en 2.144,02 metros sobre el nivel del mar (msnm), “con una tendencia estable, lo que fortalece de manera significativa el respaldo hidroeléctrico del sistema”, según la cartera de Estado.

La cota de esta presa mejoró en las últimas semanas debido a las lluvias que se registran en el Austro, la decisión de sacar de operación Mazar por casi ocho días, la autogeneración del sector privado y la importación de energía desde Colombia. Sin embargo, esta planta se encuentra ya operativa de manera parcial desde el 20 de enero de 2026, según datos de la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) Sur.

Colombia decidió suspender a partir de hoy la venta de electricidad a Ecuador. La medida se tomó tras el anuncio realizado por el presidente Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones que provienen del país vecino.



En cuanto al despacho de energía para este 22 de enero, el Gobierno informó -sin detallar la hora del reporte obtenido- que el suministro de cubre de la siguiente manera.

64,4 % con energía renovable.

30,8 % con generación térmica, como respaldo estratégico del sistema.

4,8 % mediante importación de energía desde Colombia.

Sin embargo, para las 15:00 de este 22 de enero de 2026 la composición según datos del Operador Nacional de Electricidad era la siguiente:

61,1 % con energía renovable.

31,2 % con generación térmica, como respaldo estratégico del sistema.

7,3 % mediante importación de energía desde Colombia.

0,35 % otras fuente renovables.

Tasa del 30 % a importaciones desde Colombia presiona el sistema eléctrico de Ecuador Leer más

El Gobierno aseguró que el sistema eléctrico opera con normalidad

Según el Ministerio, este esquema de despacho responde a criterios técnicos de seguridad y confiabilidad del sistema, especialmente en un contexto en el que Colombia enfrenta restricciones en su sistema de transmisión. Además, el parque térmico conectado al Sistema Nacional Interconectado reporta una disponibilidad aproximada de 1.241,5 MW, lo que complementa la generación hidráulica.

El Gobierno aseguró que el sistema eléctrico opera con normalidad y bajo monitoreo permanente, y reiteró su compromiso de garantizar un suministro confiable. Aunque especialistas advierten que la suspensión de las importaciones de energía aumentará el déficit de generación eléctrica que tiene Ecuador.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que la venta de energía a Ecuador se retomará en el mediano plazo. "No lo queremos (suspender las exportaciones de electricidad) por el pueblo ecuatoriano, pueblo hermano; apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente en el mediano plazo se restituirá nuestro servicio".

