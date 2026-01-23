Conflicto arancelario: Colombia pone fecha para el diálogo; Ecuador se excusa 

La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó desde el Foro de Davos que Ecuador no podrá recibir a funcionarios colombianos el próximo 25 de enero. “Ese día el Ecuador está recibiendo en los salones de cancillería una misión de seguridad de un país cooperante… y no se puede recibir el 25”, señaló. La funcionaria destacó que se priorizan agendas previamente establecidas con diferentes ministros, aclarando que esto no representa un rechazo al diálogo.

RELACIONADAS Ecuador afirma que puede cubrir demanda eléctrica sin importar energía desde Colombia

Sommerfeld informó que Ecuador realizó una contrapropuesta de fechas para la semana siguiente, con el objetivo de mantener los canales de comunicación abiertos. “Se ha hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana para poder mantener diálogos, pero insistir en la posición del Ecuador sobre este tema tan importante”, señaló.

Uniproh: Los 2 millones de aves sacrificadas siguieron el proceso de venta regular Leer más

Oficio colombiano circulado en redes sociales

El anuncio responde a un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, fechado el 21 de enero de 2026, que circuló en redes sociales. En el documento, Bogotá solicitaba una reunión para tratar temas de impuestos y la suspensión de venta de energía, proponiendo adelantar un encuentro ministerial en Ipiales con los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio y Energía.

El oficio colombiano advertía que las medidas de Ecuador podrían ser incompatibles con compromisos regionales y buscaba evitar decisiones unilaterales. Además, recordaba la importancia de la cooperación bilateral y la lucha contra el crimen organizado, así como el desarrollo del comercio intracomunitario sin gravámenes ni restricciones unilaterales.

Ecuador asegura autonomía del sistema eléctrico ante suspensión de energía desde Colombia

El Ministerio de Ambiente y Energía informó el 22 de enero de 2026 que el sistema eléctrico ecuatoriano puede operar de manera independiente sin depender de la energía importada desde Colombia. Según el organismo, el país cuenta con capacidad suficiente para cubrir la demanda diaria de electricidad de forma autónoma, incluso ante una eventual interrupción del suministro colombiano.

La medida se produce tras el anuncio del Ministerio de Energía y Minas de Colombia, que indicó que desde las 18:00 del 22 de enero de 2026 se suspenderá la venta de electricidad a Ecuador, en respuesta a la tasa de seguridad del 30 % establecida por el presidente Daniel Noboa. A pesar de que entre el 1 y el 20 de enero de 2026 se importaron en promedio 230 megavatios (MW) desde Colombia, equivalentes al 51 % de la capacidad máxima posible, el Ministerio minimizó la dependencia de estas importaciones para garantizar el suministro nacional.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ