Uniproh: Los 2 millones de aves sacrificadas siguieron el proceso de venta regular

El sector avícola tomó medidas para elevar el precio de la cubeta de huevos.

A través de un comunicado, la Unión de Productores de Huevos (Uniproh), explicó que el sacrificio de 2 millones de aves desde el sector avícola, se refiere a la venta regular de gallinas que han cumplido su ciclo productivo. “Un proceso normal y regulado del sector avícola”, menciona el comunicado.

El sector había tomado esta medida con el objetivo de reducir la oferta de gallinas ponedoras y elevar el precio de los huevos, lo que elevó la protesta de ciertas organizaciones sociales como la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas (COSG), que aludió “un sistema que destruye alimentos, mientras millones pasan hambre”.

En el mismo escrito, Uniproh menciona que la soberanía alimentaria del país está garantizada, ya que el sector avícola mantiene su capacidad productiva y asegura el abastecimiento continuo de huevo a nivel nacional, sin riesgo de desabastecimiento, pese a enfrentar precios de comercialización inferiores a los costos de producción.

El precio actual del huevo

Asimismo, el gremio indicó que el precio referencial de la cubeta de huevo para el consumidor final se ubica entre los $2.80 y $3.00, mientras que en granja es aproximadamente de $2.50 y que las variaciones corresponden al canal de comercialización.

“Uniproh mantiene un trabajo permanente en mesas interinstitucionales con entidades del Estado y articula acciones con SENAE, para fortalecer los controles, especialmente en frontera, evitando el ingreso irregular de productos de Colombia y Perú. Estas acciones protegen la producción nacional, garantizando el consumo interno y condiciones justas para los productores”, añade el comunicado.

