Ecuador recurre a Coca Codo Sinclair tras suspensión de venta de energía de Colombia

CCS opera a casi el total de su potencia 1.178 MW. Los intercambios con Colombia son solo de carácter técnico

Coca Codo Sinclair está operando casi a su capacidad total tras la suspensión de las importaciones de energía de Colombia.

El aporte que realizaba Colombia al sistema eléctrico de Ecuador perdió peso. Esta reducción es evidente a partir de las 18:00 del 22 de enero de 2026 debido a que el Ministerio de Energía y Minas de Colombia decidió suspender la venta de electricidad a Ecuador. La medida fue tomada en reciprocidad a la tasa de seguridad del 30 % impuesta por el presidente Daniel Noboa a las importaciones que provienen del país vecino.

La caída en la importación de energía de Colombia se evidencia en el gráfico sobre la generación eléctrica de Ecuador, que presenta el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). En esta imagen se aprecia cómo la venta de energía –que se representaba con una franja verde- disminuyó a partir de las 18:00 del 22 de enero de 2026. Esta tendencia se mantiene hasta las 13:00 de este 23 de enero de 2026.

Según datos del Cenace, la importación de electricidad representaba -hasta antes de la restricción- el 5,81 %. Sin embargo, actualmente se ubica en menos del 1 % (0,09 %). Pero esto no significa que existe un intercambio de tipo comercial entre Colombia y Ecuador.

Gonzalo Uquillas, exgerente general de la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), precisa que este tipo de intercambios “espontáneos” son propios de los sistemas eléctricos, que recurren a estas transacciones por asuntos de carácter técnico.

Ecuador: déficit de energía eléctrica subirá sin el aporte de Colombia Leer más

Uquilla menciona que estos intercambios permiten mantener la estabilidad de la frecuencia del sistema eléctrico, en ambas naciones. Por esta razón, el Cenace reporta también la exportación de 5,3 megavatios, que equivale también a menos del 1 % (0,12 %). “No son temas comerciales, es el resultado de la dinámica propia de los sistemas eléctricos de Colombia y Ecuador, que están interconectados y funcionan como uno solo”, aclara.

Coca Codo Sinclair aporta significativamente a la generación eléctrica

Al no contar con este suministro, Ecuador optó por cubrir la demanda de energía eléctrica con generación hidroeléctrica (67,6 %) y térmica (31,8 %), en su mayoría. Entre ambas el aporte suma 4.477 megavatios. El resto se cubre con generación eólica, fotovoltaica y otras,

La importación de energía desde Colombia perdió peso desde las 18:00 del 22 de enero de 2026. Captura de pantalla

Gran parte de la demanda actual (4.524 MW) es cubierta con la central hidroeléctrica Coco Codo Sinclair, que según su diseño tiene capacidad para generar hasta 1.500 MW. Así, hasta las 13:00 su aporte representa 1.178 MW, que equivale al 26 % de la demanda nacional de este suministro.

Mientras tanto, Mazar, que es parte del complejo Paute Integral, no estuvo operativa al 100 % hasta las 15:00 de este 23 de enero de 2026 se advierte que opero solo una hora a las 01:00. Parte de esta estrategia apunta a preservar la cota del embalse de Mazar, que se ubica a 2.144,5 metros sobre el nivel del mar. Esto significa que está a 8,5 metros de su punto máximo (2.153 msnm).

Colombia fija una hora para suspender la venta de energía para Ecuador Leer más

Esta represa es clave para el sistema eléctrico de Ecuador porque alimenta el complejo Paute Integral, conformado por Mazar 170 megavatios (MW), Molino (1.100 MW) y Sopladora (487MW), que suman un total de 1.757 MW y cubren alrededor del 38 % de la demanda nacional.

La reserva energética de Mazar y la disponibilidad “real” de 5.454 MW en el Sistema Nacional Interconectado permitirá atender la demanda nacional con generación propia, informó la tarde del 22 de enero de 2026 el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador. Pero no detalló el aporte de energía de cada fuente. Además, aseguró que la energía almacenada en los principales embalses del país suma 790,7 gigavatios hora.

Esta última cifra, si bien suena “importante”, garantiza que se cuente con recursos para cubrir la demanda de Ecuador durante casi ocho días, advierte Uquillas. “La demanda nacional diaria, en días ordinarios, es de alrededor de 100 GWh”.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ