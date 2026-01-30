Roberto Luque anuncia investigación a municipios en el marco del caso Jaque

ANT será depurada tras investigación por delincuencia organizada, luego de un operativo en tres provincias, dijo el ministro

El ministro Roberto Luque señaló que todos los servicios de las agencias de la ANT estarán suspendidos entre 15 a 30 días.

Tres meses duró la investigación de la Fiscalía General del Estado del caso Jaque, cuyo operativo se ejecutó en las primeras horas del viernes 30 de enero de 2026. Así lo reveló Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte en el Gobierno Zonal, en Guayaquil; donde, además, aseveró que no ha formado parte del proceso investigativo.

A las 06:00 de la mañana, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, realizó 23 allanamientos simultáneos en tres provincias: Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas. El caso investiga un presunto delito de delincuencia organizada que involucra a funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), señalados por el cobro de coimas para agilizar trámites y ejecutar gestiones ilícitas.

Luque afirmó que era ampliamente conocido por la ciudadanía y un secreto a voces que, desde hace mucho tiempo, los tentáculos de la corrupción y el crimen organizado se habían infiltrado en los trámites ciudadanos. Por esta razón, explicó que la entidad fue objeto de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

Cierre y depuración de la ANT

Asimismo, el ministro informó que se dispuso el cierre de todas las agencias de la ANT por un periodo de entre 15 y 30 días. Durante ese tiempo, indicó, se realizará una evaluación integral con el objetivo de depurar la institución y corregir las irregularidades detectadas.

La depuración, según explicó Luque, implicará también la desvinculación de personal involucrado en actos irregulares. Asimismo, permitirá facilitar y fortalecer los procesos investigativos que actualmente desarrollan de manera conjunta la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado.

Gobiernos locales serán investigados

Además, afirmó que se investigará a los municipios cuya capacidad operativa corresponde a un parque automotor de aproximadamente 5.000 vehículos, pero que, a pesar de ello, registran la matriculación de hasta 100.000. Durante su intervención, no identificó a ningún cabildo en particular, aunque advirtió sobre prácticas irregulares en varios centros de revisión vehicular.

Agregó que tienen identificadas anomalías en varios municipios en cuanto al número de registros de matrícula que realizan en relación con el parque automotor que atienden. En su opinión, esta situación podría determinar la existencia de alguna conducta criminal.

Según explicó, en estos centros únicamente se recibiría un pago mediante transferencia bancaria y la documentación de la matrícula anterior. Sin realizar ningún tipo de revisión técnica, señaló, se procedería a renovar el documento de forma automática.

A su criterio, esta dinámica responde a que “el crimen organizado está utilizando entidades públicas para financiarse”. Añadió que estas prácticas evidencian un uso sistemático de las instituciones del Estado para sostener actividades ilícitas.

Servicios ciudadanos de la ANT

En relación con la atención ciudadana para la obtención de licencias de conducir, el ministro informó que “muy pronto” se emitirán resoluciones para paralizar de manera momentánea los controles de licencias en las vías del país. Añadió que, mientras tanto, permanecen suspendidos varios servicios, entre ellos la emisión y renovación de licencias, la compraventa de vehículos, la entrega de certificados y otros trámites administrativos.

Aunque esta decisión implica la paralización temporal de los servicios que ofrece la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Luque aseguró que las unidades y direcciones retomarán sus actividades de forma progresiva, conforme se vayan resolviendo las irregularidades detectadas. Precisó que actualmente la unidad tecnológica de la ANT se encuentra bajo intervención.

Además, espera que uno de los servicios que pueda retomar sus funciones sea el de la compraventa de vehículos. Eso porque es uno de los trámites que más le preocupa, ya que lo que han identificado es que “dentro del sistema hay una cantidad de usuarios importantísima que lo que hacen es que ingresan y borran las deudas que tienen ciertos vehículos para poderlos vender. Ahí es donde también el crimen está actuando”.

Por otro lado, el ministro señaló que esta intervención también será aprovechada para simplificar los procesos internos de la institución. “Estamos abiertos a hacer cualquier reestructuración de normativas y reglamentos para facilitar los trámites en beneficio del ciudadano”, enfatizó.

