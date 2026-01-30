EXPRESO gana el Premio Eugenio Espejo de Periodismo de Investigación

La Unión Nacional de Periodistas (UNP) distinguió a Jonathan Palma y Flor Layedra por la investigación Los Dueños de la Salud

La noche de ayer, jueves 29 de enero del 2026, en la Unión Nacional de Periodistas se realizó la entrega de los premios Eugenio Espejo, el máximo reconocimiento nacional al ejercicio periodístico. La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Gonzalo Bonilla, en Quito, y reunió a periodistas, académicos y representantes del gremio.

RELACIONADAS Diario EXPRESO es reconocido en Cuenca por su trabajo investigativo

El galardón a EXPRESO en investigación

En la categoría Periodismo de Investigación, el jurado reconoció al equipo de Diario EXPRESO, integrado por los periodistas Jonathan Palma y Flor Layedra, por la serie Los Dueños de la Salud.

La investigación documentó y analizó los millonarios desembolsos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a clínicas y hospitales privados, poniendo en evidencia un sistema de pagos que impacta directamente en el uso de recursos públicos.

Jonathan Palma y Flor Layedra recibiendo el premio Eugenio Espejo Leonardo Velasco

Un aporte para la ciudadanía

Durante la velada, la UNP destacó la relevancia de la serie investigativa por revelar información de interés público y aportar elementos que fortalecen el control ciudadano sobre el manejo de fondos del sistema de seguridad social.

El reconocimiento subrayó el valor del periodismo de datos y de largo aliento para explicar procesos complejos con impacto social.

El llamado a sostener el periodismo en tiempos críticos

En el acto también se remarcó la necesidad de seguir haciendo buen periodismo en un contexto marcado por limitaciones al acceso a la información pública y por la violencia del crimen organizado.

Los mensajes coincidieron en que investigaciones rigurosas y verificadas son esenciales para la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de la democracia.

La entrega del Eugenio Espejo a Los Dueños de la Salud reafirma el rol del periodismo de investigación como herramienta clave para iluminar zonas opacas del poder y poner la información al servicio de la ciudadanía.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!